¿Dónde visitar las reliquias de San Carlo Acutis en la Ciudad de México?

San Carlo Acutis, conocido como el "Ciberapóstol de la Eucaristía" y el primer santo millennial, logró transmitir su amor a Dios a través del internet, dejando un legado que sigue inspirando a jóvenes, familias y comunicadores en todo el mundo.

Su mensaje sobre la importancia de la eucaristía trascendió fronteras y hoy muchos fieles acuden a su intercesión para pedir conversiones y fortaleza en la fe.

En la Ciudad de México existen dos templos de la Arquidiócesis Primada que resguardan reliquias de este joven santo, canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV. Estos lugares se han convertido en puntos de devoción para quienes desean acercarse más a su testimonio de vida.

RELIQUIAS DE CARLO ACUTIS EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

El 8 de diciembre de 2024, los padres de San Carlo Acutis donaron a la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe dos reliquias: un mechón de cabellos y una playera que usaba para hacer ejercicio.

Estas piezas se encuentran en una vitrina ubicada al lado derecho del templo, cerca del área de los confesionarios y junto a la puerta que lleva a la Capilla del Santísimo Sacramento.

El lugar elegido para colocarlas es significativo, ya que se encuentran junto a las reliquias de San José Sánchez del Río, joven mártir mexicano asesinado a los 14 años durante la Guerra Cristera.

PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Otro punto de devoción se encuentra en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, en la colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. Ahí se resguardan cabellos del joven santo, que son considerados reliquias de primer grado en un espacio diseñado especialmente para honrar su memoria.

En este lugar, los fieles pueden apreciar un cuadro con la imagen de Acutis vestido con el traje deportivo azul con el que fue enterrado, acompañado de una autopista que simboliza su frase más conocida, "La Eucaristía es una autopista hacia el Cielo".

La inauguración de este retablo se realizó el 13 de mayo de 2023 con una Misa especial presidida por monseñor Luis Monroy y transmitida por internet, reflejando el espíritu digital que caracterizó la vida del santo.

Carlo Acutis falleció en 2006 a los 15 años a causa de leucemia fulminante. Fue beatificado en Asís el 10 de octubre de 2020 tras el milagro de la curación de un niño brasileño y hoy es venerado como modelo de fe juvenil y patrono de los internautas.