Abren convocatoria para primer concurso de Declamación Chusca

Los 12 finalistas seleccionados declamarán el 19 de noviembre, en el marco del festival Tetabiakte

Sep. 30, 2025
En Cajeme se llevará a cabo por primera vez un concurso de Declamación Chusca, dirigido a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y jóvenes en general, por lo que el Instituto de Cultura Municipal hace una invitación a las personas interesadas para que se registren en la convocatoria que cerrará el 31 de octubre.

Los 12 finalistas seleccionados declamarán el 19 de noviembre, en el marco del festival Tetabiakte por el 98 aniversario de Cajeme.

Enrique Espinoza Pinales, titular del instituto en mención, explicó que el objetivo es que las y los estudiantes desarrollen herramientas para expresarse con claridad y de forma positiva a través del arte, razón por la que universidades, Educación Municipal y esta dependencia sumaron esfuerzos para que se realice este evento.

 “La declamación chusca no solo es un ejercicio de expresión artística, también es una oportunidad para que nuestras y nuestros jóvenes desarrollen confianza, creatividad y un sentido de comunidad a través de la palabra”, expresó.

imagen-cuerpo

Bruno Pablos Lugo, promotor Cultural, dijo que quienes deseen participar deberán enviar una solicitud al correo electrónico bpablos@itesca.edu.mx, cumpliendo con una serie de requisitos, entre ellos ingresar el nombre completo del participante, número de celular, y letra completa del poema a presentar. En caso de que el participante sea menor de edad, se deberá agregar al mismo correo los datos del padre, madre o tutor, así como una imagen de su credencial de elector.

Estuvieron presentes, Marcela Aideé Osuna Pérez, quien recibe en honor a su trayectoria el nombre de dicha convocatoria de declamación, así como Daniela Robles Solís, estudiante del Cbtis 37, quien realizó una declamatoria durante el evento, entre otros organizadores.

El 13 de noviembre será la primera etapa de selección; a los finalistas se les dará un reconocimiento y un premio.

