Hacen frente a la violencia de género en Cajeme

Debido a que en Cajeme se tiene Alerta por Violencia de Género, se cuenta con un Programa de Acciones de Emergencia, cuyo Plan de Trabajo de Fondo Presupuestal fue aprobado por los regidores del Ayuntamiento durante una Sesión de Cabildo.

Marina Herrera, titular de la Secretaría de las Mujeres, explicó que se trata de un programa que contempla una serie de acciones para prevenir y hacer frente a la violencia de género, entre las que destacó la capacitación de elementos policiacos, pues son la primera autoridad a la que recurren las víctimas.

“Desde abril a la fecha hemos atendido a muchas mujeres en muchas condiciones vulnerables, brindándoles protección y resguardo, así como asesorías legales y atenciones psicológicas. Aquí en el municipio de Cajeme tenemos un programa que está referenciado en indicadores establecidos en conjunto a todos los municipios, para tener una colaboración con las distintas áreas de gobierno”, dijo.

Dentro del Plan de Trabajo se observa que una de las acciones contempladas es la creación de los denominados Senderos Seguros, para lo cual se realizarán recorridos en las colonias para identificar las zonas de riesgo, se gestionará la instalación de alumbrado público, entre otras acciones para que los trayectos peligrosos sean viables para las mujeres.

También se contempla la contratación de una traductora con enfoque intercultural y perspectiva de género para facilitar el acceso a la justicia, principalmente en relación c las comunidades indígenas.