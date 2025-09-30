  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Hacen frente a la violencia de género en Cajeme

Regidores aprobaron el Plan de Trabajo de Fondo Presupuestal de Género para el Programa de Acciones de Emergencia

Sep. 30, 2025
Hacen frente a la violencia de género en Cajeme

Debido a que en Cajeme se tiene Alerta por Violencia de Género, se cuenta con un Programa de Acciones de Emergencia, cuyo Plan de Trabajo de Fondo Presupuestal fue aprobado por los regidores del Ayuntamiento durante una Sesión de Cabildo.

Marina Herrera, titular de la Secretaría de las Mujeres, explicó que se trata de un programa que contempla una serie de acciones para prevenir y hacer frente a la violencia de género, entre las que destacó la capacitación de elementos policiacos, pues son la primera autoridad a la que recurren las víctimas.

“Desde abril a la fecha hemos atendido a muchas mujeres en muchas condiciones vulnerables, brindándoles protección y resguardo, así como asesorías legales y atenciones psicológicas. Aquí en el municipio de Cajeme tenemos un programa que está referenciado en indicadores establecidos en conjunto a todos los municipios, para tener una colaboración con las distintas áreas de gobierno”, dijo.

Dentro del Plan de Trabajo se observa que una de las acciones contempladas es la creación de los denominados Senderos Seguros, para lo cual se realizarán recorridos en las colonias para identificar las zonas de riesgo, se gestionará la instalación de alumbrado público, entre otras acciones para que los trayectos peligrosos sean viables para las mujeres.

También se contempla la contratación de una traductora con enfoque intercultural y perspectiva de género para facilitar el acceso a la justicia, principalmente en relación c las comunidades indígenas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Cabildo aprueba regularizar asentamiento humano El Rodeo
Ciudad Obregón

Cabildo aprueba regularizar asentamiento humano El Rodeo

Septiembre 30, 2025

Por medio de un convenio con el gobierno estatal se comprará el terreno correspondiente a particulares para beneficio de las familias

Proponen incluir pavimentación y parabuses en presupuesto 2026 en Cajeme
Ciudad Obregón

Proponen incluir pavimentación y parabuses en presupuesto 2026 en Cajeme

Septiembre 30, 2025

El líder del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano afirma que se requiere atención en estos rubros, para beneficio de los cajemenses

Unison Cajeme apuesta por la infancia: tendrán jornada de ciencias
Ciudad Obregón

Unison Cajeme apuesta por la infancia: tendrán jornada de ciencias

Septiembre 30, 2025

La universidad recibirá a los estudiantes de primarias este sábado para enseñarles sobre las ciencias