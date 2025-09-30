Proponen incluir pavimentación y parabuses en presupuesto 2026 en Cajeme

La pavimentación y rehabilitación de calles, así como la instalación de parabuses, deben ser incluidas en el paquete presupuestal del año entrante para beneficiar a los usuarios del transporte público, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente del gremio explicó que hay sectores de Cajeme que no tienen pavimentación, como la Beltrones o la Machi López, por lo que se debe atender esa necesidad del transporte público.

"En el caso del transporte urbano, es importante considerar todas las calles por donde transita el transporte, hay colonias donde no están pavimentadas y se supone que la regla era esa, por donde pasaran las líneas iban a estar en buenas condiciones", detalló.

Acosta Cárdenas dijo que las calles en mal estado afectan las unidades, sobre todo cuando llueve, lo que termina repercutiendo en el servicio que se presta a los pasajeros.

NECESARIAS PARADAS DE CAMIÓN

Por otro lado, dijo que se necesitan paradas de camiones con sombra, ya que hay sectores de Cajeme que todavía adolecen de ese servicio y el usuario debe esperar bajo los rayos del sol, sobre todo en las colonias de la ciudad.

"Junto con las calles va la parada de camiones, está por cambiar el clima y ya no es tan fuerte el calor, pero el usuario le batalla mucho, debe haber paradas en las colonias", detalló.

Acosta Cárdenas dijo que se tienen alrededor de 60 mil movimientos diarios en todas las líneas del transporte urbano de Cajeme, por lo que se requiere un presupuesto que atienda las necesidades del sector para lograr atender a los usuarios de la mejor manera posible.