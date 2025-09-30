Interponen quejas contra policías de Cajeme

Un total de 12 quejas contra elementos policiacos de Cajeme fueron interpuestas durante el segundo trimestre de este año ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA), las cuales fueron turnadas al área de Asuntos Internos, según se observa en el Informe de Contraloría Social correspondiente al periodo abril-junio 2025.

Entre las principales causas por las que estas quejas fueron interpuestas ante la URA, se encuentran presuntas infracciones con inconsistencias, mala atención, daños a patrullas, amenazas, detenciones indebidas, así como supuestas agresiones físicas y amenazas.

En el mes de abril se registraron 5 casos, de los cuales 3 fueron archivados y 2 siguen en trámite, mientras que en mayo hubo 4 quejas, de las cuales se encuentran 3 en trámite, y en junio se presentaron 3, 2 de ellas archivadas.

En cuanto a quejas en contra de funcionarios públicos, durante el segundo trimestre se registraron 12 quejas ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas.

Cabe señalar que, en julio de este año, se instaló un Módulo de Contraloría Social en la planta baja del Palacio Municipal, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos información sobre los distintos servicios y áreas con las que cuenta el Ayuntamiento, así como para recibir cualquier queja que se tenga ante algún funcionario de gobierno.

Este brinda su atención de las 8:00 a las 15:00, de lunes a viernes, al interior del edificio de gobierno ubicado en la calle 5 de febrero, entre Hidalgo y Allende.

Cajemenses pueden comunicarse al número de teléfono 6444105130 extensión1505 y 1507 para hacer alguna denuncia en contra de funcionarios públicos.