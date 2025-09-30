Seguridad en Aeropuerto de Ciudad Obregón: ¿por qué piden quitarse las botas en área de revisión?

Las medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO), actualmente operado por la Secretaría de Marina (Semar), han sido reforzadas recientemente, sorprendiendo a los viajeros habituales por nuevas disposiciones en el punto de revisión.
Además de los ya conocidos protocolos de seguridad, como el retiro de objetos metálicos, carteras, cinturones y gorras, se ha implementado una nueva regla: los varones que usen botas deben retirárselas completamente para pasarlas por la banda transportadora junto con el resto de sus pertenencias.
¿POR QUÉ PIDEN QUITARSE LAS BOTAS?
De acuerdo con elementos encargados de operar el filtro de seguridad, esta medida responde a la necesidad de prevenir que objetos o sustancias indebidas sean ocultos en este tipo de calzado.
Las botas con suelas gruesas o tacones altos pueden ser utilizadas para esconder artículos no permitidos, por lo que ahora es obligatorio retirarlas antes de pasar por el escáner corporal.
La disposición ha generado comentarios entre los pasajeros, aunque el personal recalca que se trata de una acción preventiva para garantizar la seguridad de todos los usuarios del aeropuerto.
Además del escáner de maletas, toda persona debe pasar por un escáner corporal en el que deberá pararse en una posición indicada y esperar a que la luz verde autorice que el pasajero pueda pasar a las salas de espera.
VITRINA DE ADVERTENCIA: LO QUE NO PUEDES LLEVAR
Aunado a esta medida, se mantiene en exhibición una vitrina de objetos prohibidos que han sido decomisados o entregados por los pasajeros, con el objetivo de informar y prevenir contratiempos al abordar. Entre los artículos expuestos se encuentran:
- Veladoras
- Pelotas
- Aerosoles
- Baterías
- Cremas y medicamentos no declarados
- Líquidos embotellados
- Herramientas
- Artículos deportivos
- Sartenes y planchas de ropa
Estos objetos, si no son documentados correctamente, no pueden llevarse en el equipaje de mano, según la normatividad de aviación vigente.
SEGURIDAD PRIMERO
La Secretaría de Marina, como actual operadora del aeropuerto, continúa implementando medidas que refuercen la seguridad operacional y protejan a los usuarios.
Por ello, aunque el flujo de pasajeros es poco en el AICO, se recomienda llegar con tiempo suficiente y revisar la lista de objetos prohibidos antes de viajar, para evitar retrasos o contratiempos en el filtro de seguridad.