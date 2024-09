Celebran el 70 aniversario de Casa Ley en Ciudad Obregón

Con el tradicional pastel gigante, refrigerios, bebidas, inflables, y mariachi, se celebró el 70 aniversario de Casa Ley, en Plaza Ley Obregón, en calle Jalisco y carretera Internacional.

Desde antes de las 2:00 de la tarde de este sábado, decenas de familias acudieron a participar en la celebración en donde se les regaló un trozo de pastel, frituras, sándwiches y un vaso de jugo.

Lilia Bautista, gerente de tienda de Plaza Ley Obregón, recordó que cada año se encargan de festejar la trayectoria de la empresa, donde el personal de panadería se da a la tarea de hornear el postre a regalar.

"Cada año, hay una tienda que se encarga de hacer este pastel, que es enorme, para la mayoría de los clientes. En cada ciudad hay una tienda para producirlo. El pastel tiene 12 metros de longitud", especificó Bautista Anderson.

La clienta Rosa Elda Parra Rochín, comentó que aunque se abran más supermercados en la localidad siempre elegirá a Ley, por su personal más humano y sus productos comestibles, artículos de limpieza, belleza, electrodomésticos, ropa, entre otros.

"Yo me siento muy emocionada y estoy fascinada; me encanta, me fascina, el personal, el surtido, las oportunidades de trabajo, las ofertas, los puntos de la tarjeta de cortesía", expresó.

El personal de la tienda recordó que la celebración ha tenido lugar en Ciudad Obregón desde hace 22 años y la ceremonia del corte de pastel se realizó de manera simultánea en 12 ciudades, las cuales son: Ley Plaza Sendero, de Culiacán, Sinaloa; Ley Plaza Cachanilla, de Mexicali; Ley Plaza Sahuaro, de Hermosillo, y Ley Las Palmas, de Los Mochis.

Además de Ley Plaza Alica, de Tepic; Ley Hidalgo, de León; Ley Plaza El Mar, de Mazatlán; Ley Otay, de Tijuana; Ley el Greco, de Nogales, Sonora; Ley Plaza Evora, de Guamúchil; Ley Juventud, de Durango y Ley Plaza Obregón.

Casa Ley es una empresa sinaloense que se fundó en el mes de septiembre de 1954.