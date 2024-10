Cáncer de mama: Círculo de Bienestar acoge a pacientes como en su propio hogar

Para Minerva Rodríguez Gómez, el diagnóstico de cáncer de mama le despertó gran enojo; sin embargo, su hija la convenció de asistir al Circulo de Bienestar de la Agrupación Estoy Contigo y fue ahí, donde al igual que decenas de mujeres encontró armonía física, emocional y espiritual.

"Me dieron una sonrisa, porque cuando tu llegas de un proceso de cáncer vienes muy enojada, traes mucho coraje, no sabes por qué te pasa a ti, pero cuando llegas aquí te abren la puerta como si no tuvieras nada, no te ven con la cara de ´pobrecita, mira por lo que está pasando´, entonces eso para mí fue un recibimiento muy especial, porque me sentí acogida, me siento como en una casa donde me abrían las puertas", expresó.

La mujer originaria de Sinaloa, pero que desde hace 34 años radica en Ciudad Obregón, platicó que el cáncer de mama llegó a su vida hace 10 años y luego de una mastectomía de su seno derecho, la enfermedad volvió, está vez un poco más agresiva, dado que lleva 34 quimioterapias y 25 radiaciones.

Y aunque el proceso le ha sido difícil, recomendó a las personas que se encuentran en la lucha contra el cáncer de mama seguir adelante sin perder las esperanzas, pues hay quienes han logrado recuperarse de las tempestades.

"Cáncer no es sinónimo de muerte y que Dios nos da la oportunidad de volver a vivir a pesar de un cáncer, de que no porque alguien te diga: ´Ay, yo tuve cáncer y me fue muy mal´, o ´tuve una amiga que tuvo cáncer y se murió´, que no nos quedemos con ese pensamiento de que nos vamos a morir de cáncer, que hay esperanzas para todas las personas que hemos padecido este proceso", manifestó.

LAS CLASES

A cada unade las mujeres que decide formar parte del Circulo de Bienestar, les ofrecen una sesión de bienvenida, es ahí donde les platican las actividades, mismas que ayudan a la estimulación de las hormonas de la felicidad, (endorfina, serotonina, dopamina y oxitócica).

Y una vez dentro, asisten a clases de Recuperación Emocional, la Red de Apoyo, Yoga, Tai Chi, Nutrición, cocina, Manualidades, Pintura, Tejido, belleza (manicure, pedicura, masaje y faciales), Corte de cabello, Convivencia Musical, Club del Libro y Conferencias.

Por medio de cita también pueden ser beneficiadas con sesiones de fisioterapia, consulta de nutriologa y tanatología, e incluso pueden hablar con un sacerdote en caso de que así lo prefieran.

Todas las personas que imparten las clases y ofrecen asesoramiento lo hacen de manera gratuita, para contribuir con aquellas personas que se mantienen en la lucha contra el cáncer de mama.

LA HERMANDAD

Silvia Raquel Guzmán Pereira, coordinadora del Circulo de Bienestar, destacó que el objetivo principal es que las mujeres tengan un espacio para poder expresar su tristeza, alegría y esperanza.

"Lo bonito de aquí, es que otras están pasando por el mismo proceso, entre ellas se apoyan y se ayudan que creo que es nuestro objetivo, que tengan un lugar donde ellas puedan sentir que es su casa, de hecho, así dicen, que es su segunda casa", narró.

Destacó que les hacen ver que su enfermedad es pasajera y que cuentan con una red de apoyo, que en lugar de enfermas son alumnas pertenecientes a la familia de la Asociación Estoy Contigo.

"A nosotras, a mí personalmente, me llena de mucha alegría cuando veo sus caritas a veces, y tratar de animarlas y después que me digan: ´Vengo ahora mira la sonrisa que traigo´; entonces para nosotros es como el objetivo logrado", comentó.

"Es algo muy bonito para nosotras que estamos en Circulo de Bienestar y en Estoy Contigo porque llegamos a hacer lazos de amistad, de cariño, como familia. Entonces para nosotros es una satisfacción enorme ver que ya son felices, ver que ya pasaron por todo y que están contentas y que vienen y están carcajeándose y es que todo pasa y todo va a estar bien", agregó.

UMAE

Patricia Emiliana García Ramírez, titular de la Dirección General de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), dio a conocer que constantemente se realizan investigaciones sobre los diversos tipos de cáncer y con ello brindar mejores resultados.

"Ahorita lo que se está haciendo es una investigación muy avanzada de todos los factores, lo que son las células que están involucradas en el crecimiento para poder otorgar un tratamiento individualizado de cada tipo de cáncer", comentó.

El Circulo del Bienestar depende de la asociación Estoy Contigo, la cual está conformada por un grupo de voluntarias fundado en el año 1992 por personas que de alguna manera han vivido una experiencia de cáncer.