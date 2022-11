Cambian catrinas por piñatas

El director de Ecomunidad, mencionó que las mujeres se organizaron para comprar material y comenzar con la ardua tarea para llegar a una meta de más de 100 tradicionales piñatas, mismas que tendrán un costo individual de 200 pesos.

Resaltó que las integrantes del mencionado grupo son originarias de Cócorit; sin embargo, la agrupación está abierta a toda fémina que quiera participar en las actividades que realizan regularmente los jueves a las 3 de la tarde en la colonia conocida como "La Bomba", en Cócorit.

"El punto es el desarrollo de las personas, que no nada más quede en una actividad, no sea meramente en terapia ocupacional, sino que puedan hacerse de cosas de actividades que quede para el tiempo, que cuando los promotores no estén, las personas que pertenecen a los grupos sigan haciendo actividades para obtener ingresos", explicó.

Eréndira Arzola López, promotora social, detalló que parte de la clientela que compró catrinas, está realizando pedidos de piñatas, con el objetivo de utilizarlas en las posadas que se avecinan.