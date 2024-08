Calles destrozadas y fugas de agua "adornan" la colonia Faustino Félix en Cd. Obregón

Entre fugas de agua y calles destrozadas, habitan algunos vecinos de la colonia Faustino Félix, por lo cual hacen el llamado a las autoridades municipales correspondientes, para que haya una atención prioritaria a dichas problemáticas.

En la vialidad Francisco Márquez, entre California y Chapultepec, la calidad de vida de los habitantes se ve afectada debido a que se encuentra encharcada a causa de una fuga de agua, situación que también se puede observar en otros puntos de la colonia, como la calle Juan de la Barrera, entre California y Tabasco.

Por otro lado, algunos drenajes que se encuentran colapsados causan inconformidad a quienes viven en la calle Francisco Urbalejo y California, por las aguas sucias que se generan.

A esto se suma el deplorable estado en el que están otras vialidades, tal como el caso de la Vicente Suárez, cuya pista de rodamiento se ha deteriorado principalmente en su cruce con la California.

"Los carros ya no pueden pasar por ahí, pareciera que ya no son baches sino cráteres los que hay, están muy feos los hoyos y han estado a punto de ocurrir accidentes, ojalá no esperen que haya una tragedia", comentó Juan Aguirre, uno de los afectados.

COLOCAN COSTALES CON ARENA

En la calle Gregorio Río Payro, entre California y Ponciano Arriaga, familias tomaron la decisión de colocar costales con arena en un bache que se encuentra en medio de la vialidad, para amortiguar el paso de los vehículos y evitar posibles accidentes.

Habitantes mencionaron que las condiciones de las calles se agravan en temporadas de lluvia, por lo que requieren de atención inmediata.