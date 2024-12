Cajeme tiene nueva línea de transporte

Con nuevas unidades del transporte urbano cuenta Cajeme, pues durante su visita al municipio, el gobernador Alfonso Durazo hizo entrega de 11 camiones modelo 2025, con lo cual inauguró la Línea 17, cuyo recorrido beneficiará a habitantes de 28 mil habitantes de 89 colonias, y su trayecto incluye a 91 escuelas, además de 2 hospitales.

La ruta contempla calles como la avenida Tetabiate, Miguel Alemán, 5 de febrero, avenida Revolución y avenida Las Torres, entre otras vialidades. Pasará por la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 1, y por la Unidad 66. Con ella se tendrá una interconexión entre las zonas norte y sur, así como este y oeste.

Cuentan con sujetadores para las personas que vayan paradas al ser beneficiadas por el servicio, así como con aire acondicionado, informó el mandatario estatal.

LLEGARÁN MÁS

Adicionalmente, se espera la llegada de 14 unidades entre enero y febrero del año 2025, pues el gobernador dijo que se pagaron 27 camiones por un monto de 36 millones de pesos, pero no hay suficientes en el mercado actualmente, por lo que habrá que esperar.

"Estamos caminando en la ruta correcta para superar el reto que tenemos de legar a 200 camiones en Ciudad Obregón, tenemos 117 y se suman estas 13 unidades, serán 130, más 14 que llegarán adicionalmente, pero no están las unidades en el mercado, hay que esperar a que las entreguen, aún y cuando ya están contratadas", informó.

NO AUMENTARÁN TARIFAS

Durazo Montaño reconoció que, aún con los esfuerzos que se han hecho, faltan mejoras en el servicio. "Tenemos una materia pendiente y hay que esmerarnos, no hay que bajar la guardia, estamos en un círculo semivicioso, no vamos a incrementar las tarifas, porque el servicio es deficiente. No hay nada que lo justifique, primero tenemos que poner el servicio en condiciones óptimas y pensar, en el mediano y largo plazo, en un reacomodo de tarifas, que reitero, no está en mi proyecto de gobierno, ni en mi visión", explicó.

Para finalizar, dijo que se buscará implementar camiones eléctricos en el estado, dijo, y se espera que se contará con las primeras 3 unidades en diciembre. "Vamos a construir la primera electrolinera en Hermosillo y luego una aquí para que presten servicio a los que tienen vehículos eléctricos", mencionó.