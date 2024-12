Cajeme se une y peregrina por el Día de la Virgen de Guadalupe

Como cada año, fieles de la Iglesia Católica se concentraron esta noche en avenida Miguel Alemán, con carros alegóricos en los que representaron la aparición de la Morenita del Tepeyac a Juan Diego, imágenes de la Virgen de Guadalupe y lonas con leyendas de veneración, para celebrar su día.

La procesión inició a la altura del danzante yaqui en el cruce de la Miguel Alemán y Cajeme. Los presentes destacaron la importancia que tiene para México y para el mundo la Virgen de Guadalupe, así como su aparición el 12 de diciembre del año 1531, en el cerro de Tepeyac.

Con cantos de adoración y bailables, los peregrinos mostraron su veneración y respeto por la Virgen de Guadalupe, a quien dieron las gracias por la vida, la salud y demás bendiciones.

El recorrido culminó en el Santuario de Guadalupe, donde se celebra la Santa Misa en honor a la madre de Dios y se lleva a cabo la tradicional kermés, que seguirá mañana. A las 11:30 de la noche, se entonarán las mañanitas a la Virgen, dentro del templo.

"Estoy muy contenta porque Dios me permitió asistir a esta peregrinación, tengo toda mi vida viniendo desde que estaba pequeñita. No hay que dejar que se termine esta tradición, la Virgen intercede mucho por nosotros y tenemos que ser agradecidos con ella", compartió Irma Solís, una de las fieles peregrinas.

RUMBO A LOS 500 AÑOS

El Obispo, Felipe Pozos Lorenzini, informó que cada vez falta menos tiempo para que llegue el año 2031, fecha en la que se cumplirán 500 años desde este fundamental acontecimiento guadalupano.

"Estamos dentro de la novena intercontinental, cada vez son menos los años hacia el año 2031, le llamamos el acontecimiento guadalupano, porque la palabra acontecimiento en la filosofía moderna y en la teología actual, es algo que no está previsto, no está programado. La Virgen aparece en ese momento tan difícil en 1531, ante una situación de un pueblo que no tenía esperanza, ante dos pueblos que se odiaban. Ella aparece y transforma los corazones. Es capaz de transformar un cerro de piedras y nopales en un jardín de flores", dijo.

Ante todo, las palabras del Tepeyac son también para cada uno de los fieles, expresó Pozos Lorenzini. "La Virgen nos dice, nada debe preocuparte ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Este es el hueco de mi manto, nadie debe de preocuparte, México conoció a María como madre. Lo segundo, la Virgen nos da el mismo mensaje que le dio a Juan Diego, son muchos los mensajeros, mis servidores, pero es necesario que tú vayas, y seas mi embajador", explicó.

INVITA A "CONSTRUIR CASITAS"

En la espera de los 500 años de apariciones, se han repartido más de 10 mil lonas en distintas parroquias y hogares, en las que se observa la imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañada de la leyenda "Mucho deseo que se me construya una casita". Esto, explicó el Monseñor, hace referencia al deseo de la Morenita del Tepeyac de que se construya un templo para ella en el corazón de los fieles.