Cajeme: Denuncian jaurías en colonia Primero de Mayo

Además del problema de drenajes colapsados al que se enfrentan día a día habitantes de la colonia Primero de Mayo, las familias también denuncian que con frecuencia se tiene la presencia de jaurías en las calles, lo que ha derivado en agresiones por parte de los canes.

Ana María Tamayo, una de las residentes afectadas, comentó que se trata de un problema que surgió desde hace tiempo, sin que el Centro de Control Animal haga algo al respecto, por lo que reiteró su llamado a las autoridades municipales.

"Los perros callejeros son bien agresivos, la gente cuando sale al parque tiene que ir con palos, porque se les echan encima, es una cosa horrible. Es un problema y no hacen nada", explicó.

Por otro lado, los habitantes también se ven afectados por las mascotas de otros vecinos, ya que no se hacen cargo de las mismas. "Hay áreas comunes en la Primero de Mayo, por ejemplo, tenemos una que es una escalera, y quienes tienen mascotas no respetan, tienen a los perros defecando, realmente es un serio problema. Les abren en la mañana para que defequen en la calle y no son capaces de ir a recoger la ese, y luego sacan la basura y los perros la deshacen, es un cochinero", dio a conocer.

Algunas vialidades en donde se presenta este problema, así como el de drenajes colapsados, son la Obrero Mundial, Paseo Miravalle y Mártires de Cananea.

"Hace poco, unas personas vaciaron una cubeta con eses y cal en la calle Mártires de Cananea, no se sabe si los perros están vacunados o no, en las noches no se puede ni dormir, todo el mundo tiene derecho a tener animales pero que se hagan cargo como debe de ser", dijo.

Residentes de la colonia temen sufrir enfermedades trasmitidas por garrapatas, como el caso de la Rickettsia.