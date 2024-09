Cabildo de Cajeme incompleto; espera designación de la regidora Yaqui

A pesar de que los integrantes del Cabildo de la administración 2024-2027 ya se instalaron de manera oficial en Palacio Municipal en Cajeme, este no fue el caso de la regidora étnica, por lo que el Ayuntamiento continúa a la espera de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora le informe sobre el perfil que será designado por la Tribu Yaqui.

Se trata de la representación de la etnia Yaqui dentro del cuerpo de regidores en el Cabildo de Cajeme, y no existe un tiempo límite para que la persona sea designada.

El regidor, Gilberto Valdivia, explicó que los ediles no tienen injerencia en cuanto a esta decisión, pues corresponde a las autoridades Yaquis hacer la elección e informarlo al IEEyPC.

"Es algo que no se resuelve todavía, hay un debate en la tribu, todavía están en el proceso de definición, parece que hay un ´no´ al cambio de género, ya que ahora debe ser mujer y no hombre, pero nosotros no podemos ni sugerir, son ellos quienes tienen sus usos y costumbres, hay que respetarlo", dijo.

SIN DEFINIRSE AÚN

El viernes 13 de septiembre, antes de que entrara el nuevo gobierno municipal, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, Nery Ruiz Arvizu, informó que no había una elección definida por la etnia.

Asimismo, explicó que la ley no prevé un supuesto en el que no haya propuesta de regidor étnico, sino que contempla cuando haya una propuesta, cuando haya más de una o cuando existan propuestas extemporáneas, por lo que tendrán que esperar hasta que ellos designen a quién será la propietaria y suplente.

A la regidora étnica se le tomará protesta una vez que ésta sea elegida y se envié la información al IEEyPC, quien procederá a comunicarle al Ayuntamiento de Cajeme.