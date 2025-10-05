Avanza transporte urbano en Cajeme

Los trabajadores sindicalizados se empezaron a sumar a las nuevas líneas que circulan por la ciudad, lo que es un avance en las gestiones que se realizan, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente sindical reconoció que esto es un avance, luego que se realizaran gestiones y negociaciones para que los trabajadores sindicalizados pudieran ingresar a las filas de las líneas que ingresaron o se reactivaron en Cajeme.

"Ya hay trabajadores que se han sumado a las líneas nuevas que están circulando, es un tema que se ha visto, el de los contratos lo vamos a ver más adelante", detalló.

Acosta Cárdenas señaló que una prioridad que se ha tenido es que lleguen las nuevas unidades y que la gente cuente con el servicio y, como ya se han tenido avances, también ha habido en el tema de los trabajadores que ingresan.

Entre las nuevas líneas que se tienen en Cajeme es la 17, en la que se han tenido negociaciones, la 9 que se reactivó y estará operada por parte del municipio, en la que dijo estar confiado en que el alcalde respaldará los derechos laborales, además de la línea 16 que realiza recorridos por una parte importante de la ciudad.