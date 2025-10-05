Se garantiza agua limpia a habitantes de Buenavista; delegado Marco Antonio

Tras las denuncias hechas por algunos habitantes de la comunidad e Buenavista sobre suministro de agua sucia para uso doméstico, por medio de una pipa, el delegado Marco Antonio Gutiérrez dio a conocer que fueron casos aislados y se tomaron las medidas necesarias para garantizar abastecimiento de agua limpia a la población.

Por medio de redes sociales, algunas personas que habitan en la delegación exhibieron fotos donde se observan cubetas que fueron llenadas con agua sucia, lo que representaba un riesgo para la salud de las familias. El líquido vital se lleva por medio de pipas, de forma diaria, mientras se encuentra en marcha un proyecto para que Buenavista pueda contar con agua, por medio de la rehabilitación de la planta correspondiente.

"Había un poco de problema, no precisamente con el agua, el problema era que la pipa traía un poco de suciedad, pero fue algo muy leve, todo se ha regularizado ahorita, se está surtiendo por parte de la pipa, hemos estado haciendo revisiones constantes y se está surtiendo agua limpia a todo el pueblo", comentó.

La pipa opera en coordinación con la comisaría de Esperanza y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), explicó el delegado, pues es una medida que se tomó hace tiempo por la situación que se vive en la actualidad.

"Les estamos dando el servicio a las familias, hay un proyecto que consiste en dar servicio a los equipos correspondientes para mandar agua al tinaco y del tinaco distribuir el agua, no va a quedar ni una casa sin contar con agua. Para ello se va a rehabilitar la planta vieja que ya teníamos y se va a coordinar con otra que se hizo como parte del acueducto que pasa por la comunidad", dijo.

El proyecto para que pueda abastecerse de agua a la comunidad, sin el uso de la pipa, se trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.