Seminaristas realizan Apostolado 2025-2026

Ciudad Obregón

Visitan distintas comunidades para compartir la fe

Oct. 05, 2025
Distintas comunidades de la Diócesis de Ciudad Obregón visitan jóvenes que cursan sus estudios en el Seminario, como parte del Apostolado 2025-2026, el cual tiene por objetivo que los seminaristas den testimonio de fe en la Zona Mar, Zona Mayo y Yaqui, llevando el mensaje de Dios.

"Es una gran alegría para nosotros salir a compartir la fe con las comunidades que se nos han confiado, llevando un poco de todo el bien que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos encomendamos a sus oraciones, para que el Señor nos lleve y nos traiga con bien cada vez que salgamos, y para que nuestras comunidades sean fortalecidas en la fe. Que seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios", dieron a conocer los jóvenes, por medio de la página oficial del Seminario de Ciudad Obregón.

El apostolado es una formación práctica donde el seminarista aplica lo aprendido en su formación para ser un futuro líder cristiano, asumiendo responsabilidades en el servicio pastoral y la evangelización.

Cabe señalar que este año 8 varones ingresaron al Seminario de Ciudad Obregón para cursar sus estudios durante este el Ciclo Escolar 2025-2026; 7 de ellos fueron parte del Preseminario 2025 que se llevó a cabo en junio de este año y se sumó uno más, proveniente de Nogales.

El padre rector del Seminario, Marco Antonio Robles Zazueta, destacó que ya son más de 30 alumnos los que cursas sus estudios en las instalaciones.

