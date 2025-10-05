Unison Cajeme celebrará 15 aniversario

Este mes la Universidad de Sonora (Unison) conmemora 15 años de haber llegado a Cajeme y programó actividades alusivas a las que se sumará la comunidad universitaria y la sociedad cajemense en general, informó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Joel Arias Martínez.

Hace 15 años la Unison abrió sus puertas en Cajeme, ofreciendo carreras del área de la salud a los jóvenes de la región, y actualmente tiene por encima de mil 600 jóvenes inscritos en los cinco programas educativos.

Arias Martínez dijo que se programaron eventos del 15 al 17 de octubre, con lo que se busca conmemorar la presencia de la universidad en esta región.

"La Unison va a cumplir aniversario, el campus Cajeme cumple 15 años y vamos a tener el 15, 16 y 17, vamos a tener eventos, actividades académicas, culturales y deportivas, además habrá ceremonias, pláticas académicas y vamos a cerrar con una noche de gala", dijo.

El calendario de actividades se dará a conocer en los siguientes a la comunidad universitaria, ex alumnos, docentes, entre otros, para que puedan sumarse a las conmemoraciones.

Actualmente la Unison en Cajeme oferta los programas académicos de Medicina, Enfermería, Psicología Clínica, Nutrición y Químico Biólogo Clínico, además que a partir del siguiente año se abrirá la licenciatura en Fisioterapia.

Esto se tiene en el marco del 83 aniversario de la Unison en el estado, la cual también tendrá eventos conmemorativos en los diferentes campus que tiene en la entidad.