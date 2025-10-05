  • 24° C
Ciudad Obregón

Unison Cajeme celebrará 15 aniversario

La universidad publicará el calendario de eventos conmemorativos del aniversario número 15

Oct. 05, 2025
La Unison en Cajeme ha sido galardonada con reconocimientos a nivel nacional e internacional, lo que acredita sus estándares de calidad en estos últimos 15 años
Este mes la Universidad de Sonora (Unison) conmemora 15 años de haber llegado a Cajeme y programó actividades alusivas a las que se sumará la comunidad universitaria y la sociedad cajemense en general, informó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Joel Arias Martínez.

Hace 15 años la Unison abrió sus puertas en Cajeme, ofreciendo carreras del área de la salud a los jóvenes de la región, y actualmente tiene por encima de mil 600 jóvenes inscritos en los cinco programas educativos.

Arias Martínez dijo que se programaron eventos del 15 al 17 de octubre, con lo que se busca conmemorar la presencia de la universidad en esta región.

"La Unison va a cumplir aniversario, el campus Cajeme cumple 15 años y vamos a tener el 15, 16 y 17, vamos a tener eventos, actividades académicas, culturales y deportivas, además habrá ceremonias, pláticas académicas y vamos a cerrar con una noche de gala", dijo.

El calendario de actividades se dará a conocer en los siguientes a la comunidad universitaria, ex alumnos, docentes, entre otros, para que puedan sumarse a las conmemoraciones.

Actualmente la Unison en Cajeme oferta los programas académicos de Medicina, Enfermería, Psicología Clínica, Nutrición y Químico Biólogo Clínico, además que a partir del siguiente año se abrirá la licenciatura en Fisioterapia.

Esto se tiene en el marco del 83 aniversario de la Unison en el estado, la cual también tendrá eventos conmemorativos en los diferentes campus que tiene en la entidad.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


