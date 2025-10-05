Se afilian en Sonora al Imss trabajadores de plataformas

En Sonora se tuvieron 3 mil 659 personas trabajadoras de plataformas afiliadas al Plan Piloto de Afiliación de Personas Trabajadoras de Plataformas Digitales al Imss, que ya cuentan con todos los beneficios completos del programa.

De acuerdo a registros, hasta el mes de agosto se tuvo la antes mencionada cantidad de trabajadores sonorenses, de cerca de 133 mil registrados a nivel nacional, que ya superaron el umbral neto mensual equivalente al salario mínimo, con lo que obtienen beneficios que incluyen atención médica, pensión, cuenta de ahorro Infonavit, entre otros.

Del total de los trabajadores de plataforma sonorenses registrados ante el programa de afiliación al Imss, 3 mil 321 son hombres y 338 mujeres, de los cuales en promedio perciben 364.6 y 344.5 diarios, respectivamente.

El grupo de edad más numeroso de trabajadores registrados es el de 35 a 40 años, quienes sumaron 576, seguido por lo de 30 a 35 años con 572 y 40 a 45 años con 471.

Durante ese periodo de tiempo también se registraron 14 trabajadores entre 15 y 20 años, siendo los más jóvenes y 9 de 70 a 75 años, que representan al grupo de mayor edad.

En Sonora se tuvieron para el mes de agosto un total de 30 mil 619 trabajadores que son beneficiarios de este programa de afiliación al Imss, pero que todavía no han alcanzado el umbral neto mensual equivalente al salario mínimo.