Ciudad Obregón

Calle Michoacán, riesgosa para automovilistas

Vecinos de la colonia Prados del Tepeyac temen posibles accidentes

Oct. 05, 2025
En espera de que se repare la calle Michoacán se encuentran vecinos de la colonia Prados del Tepeyac, pues es una vialidad que se ha vuelto riesgosa para los automovilistas por el deplorable estado en el que se encuentra la pista de rodamiento en algunos tramos.

Los habitantes piden a las autoridades que se atienda cuanto antes esta calle, pues temen que se registren posibles accidentes, ya que quienes circulan por ella deben ingeniárselas para sacarle la vuelta a los hoyancos.

Es a la altura de la calle Luis. G Monzón donde se observan las mayores afectaciones, pues la parte de en medio de este tramo vial se encuentra completamente destrozada y crea un conflicto al momento en que las unidades vehiculares transitan por la zona.

También se observa esta situación a la altura del Módulo Deportivo Michoacán y en la intersección con la calle Hermanos Talamante. A lo largo de la vialidad se encuentran algunos negocios de comida rápida, cuyos dueños han destacado la importancia de que se atienda la situación cuanto antes, de manera que no sigan las afectaciones para los automovilistas, los clientes y quienes residen en la colonia en mención.

A decir de algunos afectados, este problema no es nuevo, pero hasta el momento no ha sido solucionado, por lo que reiteran su llamado a las autoridades municipales, para que se tomen acciones en esta calle, principalmente en los tramos mencionados.

Actualmente cerca de 14 puntos viales de Cajeme se encuentran cerrados por rehabilitaciones de calles que se encuentran en curso.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

