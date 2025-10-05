  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 5 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Promueven la reforestación en Cajeme

Este día se distribuyeron plantas endémicas de la región a familias, de manera gratuita

Oct. 05, 2025
Promueven la reforestación en Cajeme

En promover el cuidado del medio ambiente y la reforestación trabaja el gobierno municipal de Cajeme, por lo cual la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable distribuyó de manera gratuita plantas endémicas de la región a las familias que participaron en el programa Domingueando en Bici y +, que se lleva a cabo cada domingo.

Se trata de un evento que ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Cajeme, donde familias participan en un recorrido que fomenta la recreación, la activación física y genera una convivencia en un ambiente seguro.

En esta ocasión, la dependencia en mención se sumó a la jornada con la entrega gratuita de plantas ornamentales y de sombra a las y los asistentes. Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en esta edición, algunos en bicicleta, otros caminando, trotando o acompañando a sus mascotas.

Cabe señalar que recientemente, la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable extendió un llamado a la ciudadanía, para que solicite un permiso ante esta dependencia antes de realizar poda, pues es una actividad que puede ser sancionada en caso de que se practique de manera inmoderada.

En junio de este año, una empresa fue sancionada por la dirección en mención, por la poda de algunos árboles de manera desmedida, cuya sanción fue mayor a los 6 mil pesos.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Se garantiza agua limpia a habitantes de Buenavista; delegado Marco Antonio
Ciudad Obregón

Se garantiza agua limpia a habitantes de Buenavista; delegado Marco Antonio

Octubre 05, 2025

Habitantes denunciaron recientemente verse afectados por agua sucia, suministrada por medio de una pipa

Calle Michoacán, riesgosa para automovilistas
Ciudad Obregón

Calle Michoacán, riesgosa para automovilistas

Octubre 05, 2025

Vecinos de la colonia Prados del Tepeyac temen posibles accidentes

Seminaristas realizan Apostolado 2025-2026
Ciudad Obregón

Seminaristas realizan Apostolado 2025-2026

Octubre 05, 2025

Visitan distintas comunidades para compartir la fe