Promueven la reforestación en Cajeme

En promover el cuidado del medio ambiente y la reforestación trabaja el gobierno municipal de Cajeme, por lo cual la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable distribuyó de manera gratuita plantas endémicas de la región a las familias que participaron en el programa Domingueando en Bici y +, que se lleva a cabo cada domingo.

Se trata de un evento que ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Cajeme, donde familias participan en un recorrido que fomenta la recreación, la activación física y genera una convivencia en un ambiente seguro.

En esta ocasión, la dependencia en mención se sumó a la jornada con la entrega gratuita de plantas ornamentales y de sombra a las y los asistentes. Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en esta edición, algunos en bicicleta, otros caminando, trotando o acompañando a sus mascotas.

Cabe señalar que recientemente, la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable extendió un llamado a la ciudadanía, para que solicite un permiso ante esta dependencia antes de realizar poda, pues es una actividad que puede ser sancionada en caso de que se practique de manera inmoderada.

En junio de este año, una empresa fue sancionada por la dirección en mención, por la poda de algunos árboles de manera desmedida, cuya sanción fue mayor a los 6 mil pesos.