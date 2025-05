Autoridades de Vícam Pueblo descartan conflictos al interior de la etnia

Con la finalidad de exigir que las autoridades expliquen el manejo de los recursos recibidos por parte del Plan de Justicia Yaqui, así como un probable cambio de sus gobernantes tradicionales, este sábado con poca afluencia de la comunidad étnica de Vícam Pueblo dieron inicio las sesiones dentro de un ambiente de incertidumbre.

Integrantes de la tropa Yoemia de la comunidad informaron que tras el reciente cambio de autoridades tradicionales realizados en Loma de Guamúchil por la inconformidad del actuar de estas, se convocó al pueblo para emular el hecho, argumentando que se ha detectado una presunta corrupción en el manejo de los recursos de la comunidad.

Habitantes de la primera cabecera de los 8 Pueblos Yaquis compartieron que existe una falta de rendición de cuentas sobre el actuar de sus autoridades pero que, ante las agresiones reportadas en la vecina comunidad de Loma de Guamúchil, muchos habitantes tienen el temor de acudir a las reuniones anunciadas por la tropa.

Por su parte, representantes del gobierno tradicional explicaron que no se tiene conocimiento de la inconformidad de la comunidad, añadiendo que no se ha emitido ningún llamado oficial para reunirse en la Guardia Tradicional para exponer alguna inconformidad, así como que el actuar del pueblo de Loma de Guamúchil en el manejo de dar a conocer la información de sus problemas internos no ha sido el adecuado.

Pese a la poca afluencia del pueblo para las sesiones que buscan consensuar una postura sobre las medidas que se tomaran para definir el futuro de sus actuales autoridades locales, se continuara convocando a sus habitantes.

Cabe recordar que parte del descontento expresado por miembros de la etnia en dicha comunidad se debe a que sin consenso algunas autoridades han tomado decisiones que afectan el patrimonio de la etnia, ya que aun cuando el gobierno federal a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha trabajado una buena política social en la comunidad, está a traído consecuencias negativas al interior de la tribu.