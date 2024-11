Aumentar ingresos de Cajeme, prioridad del gobierno

Sin recursos municipales no puede darse atención a muchas necesidades que tienen los habitantes de Cajeme, por lo que una de las prioridades del gobierno municipal es lograr incrementar los ingresos que se obtienen por medio de los pagos de impuestos por prediales, agua potable y alumbrado, sin que se caiga en la necesidad de que estos suban, informó el alcalde Javier Lamarque.

Al dar a conocer que se le apuesta a la conciencia de los ciudadanos, aclaró que en el proyecto de la Ley de Ingresos que aprobó recientemente Cabildo y será enviado al Congreso de Sonora para su análisis, no se contempla un aumento de los impuestos, solamente el ajuste correspondiente a la inflación.

"No habrá aumento de impuestos, solamente el ajuste correspondiente a la inflación, estamos enfocando nuestra atención principalmente a mejorar la conciencia de la recaudación. Es un compromiso que hicimos (no subir impuestos), y por lo menos mientras se pueda lo vamos a hacer, creemos que si hacemos más eficiente la recaudación no requerimos el incremento de impuestos, si después se viera que aun así no alcanza pues se podría considerar, pero en principio yo pienso que no va a ser necesario", explicó.

Para impulsar los ingresos, dijo, se trabajará en 2 principales líneas de acción. La primera es la campaña de concientización y la segunda consiste en mejorar los sistemas de recaudación.

"En primer lugar, ampliando la conciencia de la participación de la gente, y en segundo lugar haciendo más eficiente el sistema de recaudación, estamos trabajando en un plan de digitalización para darle mayor transparencia a todos los procesos de facturación, cobros de impuestos y demás, que nos va a ayudar muchísimo", adelantó.

En cuanto a las expectativas para el fin de año, el munícipe dijo esperar que la respuesta de la gente sea buena "Espero que logremos una buena recaudación para el bien de las y los cajemenses, porque si no, no tendremos recursos. En el caso de Oomapasc por ejemplo, mi expectativa es una recaudación de 50 millones de pesos en diciembre", advirtió. Cerca de 500 millones de pesos adeudan los cajemenses al Ayuntamiento, en relación al pago de prediales.