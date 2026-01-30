  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Aumenta envío de paquetería por Día del Amor y la Amistad en Cajeme

La paquetería es lo que más envían y reciben los cajemenses por la fecha conmemorativa

Ene. 30, 2026
Se tienen 60 carteros que se encargan de repartir la correspondencia y paquetes por Cajeme, quienes se programarán para suplir las necesidades correspondientes al día del amor y la amistad
La tradición de regalar diferentes artículos para mostrar afecto el Día del Amor y la Amistad sigue vigente en Cajeme, por lo que trabajadores postales esperan un incremento de hasta el 30 por ciento en el envío y recepción de paquetería a partir de la semana entrante. 

Ramón René Escobell Montes, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano en Cajeme, informó que a partir de inicios de febrero se espera un aumento en el flujo de correspondencia, especialmente paquetería porque la gente encarga los regalos.

IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ENVÍO DE PAQUETERÍA EN CAJEME

"Tenemos más paquetería porque la gente pide por comercio electrónico y les llega, pero también tenemos muchos negocios de la localidad que venden en línea y hacen sus envíos por la fecha, hay de ambas partes, tanto los que llegan como los que mandan, entonces hay más movimiento", detalló.

Señaló que los envíos y recepción conectan a Cajeme con diferentes estados de la República y, si bien la carta como tal ha ido disminuyendo, la paquetería sigue estando vigente para esta fecha conmemorativa.

"Seguimos teniendo mucha demanda de envíos de paquetes a los diferentes estados de la República", detalló.

Escobell Montes dijo que los carteros se preparan con rutas para hacer entrega de las cartas una vez que llegan, sobre todo porque hace falta personal en las oficinas de la localidad.

Las personas mandan con tiempo sus paquetes para poderlos recibirlos antes de la fecha conmemorativa, con lo que pueden regalar justo el Día del Amor y la Amistad a sus seres queridos.  

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


