Prevén caída en servicio de transporte de plataforma en Cajeme

Con motivo del puente en las escuelas de nivel básico este fin de semana, se prevé una caída de hasta el 50 por ciento en la demanda del servicio de transporte de plataforma en Cajeme, el cual se regularizaría hasta el próximo martes, informó Nelly Peraza Rubio.

Impacto del puente escolar en la demanda de transporte

Los alumnos de educación básica no tuvieron actividad este viernes con motivo del Consejo Técnico y el lunes se suspenden las clases por que se recorre la conmemoración del día de la Constitución Mexicana, por lo que estudiantes permanecerán cuatro días sin asistir a los planteles educativos de Cajeme.

Esto afecta a los operadores de transporte de plataforma, quienes brindan sus servicios principalmente a estudiantes y trabajadores durante las mañanas entre semana. Debido al puente, no tendrán los viajes hacia las escuelas.

"Hay mucho puente en estos días, yo creo que si se nos baja hasta un 50 por ciento la demanda".

Factores que afectan la demanda de viajes escolares

Actualmente los operadores tienen entre 30 a 50 viajes, por lo que esta reducción en la demanda les mermaría sus ingresos diarios, esto sumado a que son cada vez más choferes que entran a trabajar en busca de un sustento.

A la par con esta baja, se tuvo esta semana un fenómeno en el que las familias pidieron menos viajes hacia las escuelas de Cajeme porque se movieron los horarios de entrada a causa del frío.

"Entre más temprano entran los niños, más nos piden los piden los carros hacia las escuelas".