Beca Sonora de Oportunidades inicia registro con presupuesto histórico

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Beca Sonora de Oportunidades para universidad que arrancó su registro este viernes benefició el semestre pasado un promedio de 5 mil 400 alumnos de Cajeme y va por una ampliación de beneficiarios para este año derivado del presupuesto histórico.

Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, detalló que este año se asignó un presupuesto de mil millones de pesos para este apoyo, el cual se aplicará principalmente a universitarios de la entidad que cursan sus estudios en escuelas públicas.

"Es el presupuesto de becas más grande en la historia de Sonora, con mil millones de pesos para el programa de Becas Sonora de Oportunidades, el cual en su gran mayoría estarán siendo beneficiados los estudiantes de educación universitaria pública", informó.

Los interesados se pueden registrar a través de la plataforma Sonora Digital, con lo que podrán acceder a una beca semestral de 5 mil, 7 mil 500 o 10 mil pesos, según sea el caso.

En Cajeme el número de beneficiarios de esta beca se encuentra por encima de los 5 mil 400 alumnos, que han recibido estos recursos, y para este ejercicio se tiene proyectado incrementar esa cifra, tanto en Cajeme como en el resto de la entidad.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROGRAMA

"La visión es redoblar el número de becarios con este nuevo presupuesto, buscando así más adelante la universalidad de estas becas", detalló.

El director de becas ha recorrido universidades públicas de la entidad para platicar con jóvenes, directores y rectores en busca de dar a conocer esta beca e informar sobre el proceso de inscripción que abrió este viernes y concluye el 14 de febrero.

Entre las universidades que han sido beneficiadas de Cajeme y sus alrededores se encuentran el Itson, Itesca, Unison, Escuela Normal Superior de Obregón, escuela del IMSS, UTS, ITVY 21, Instituto Pedagógico Nacional, por nombrar algunas.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) al cierre de este año se tiene proyectado que el 70 por ciento de los alumnos de universidades públicas cuenten con esta beca.

Para inscribirse los jóvenes deben descargar la aplicación y sacar su Llave Mx que les permitirá realizar el proceso y en el que les solicitarán documentos básicos.