  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Beca Sonora de Oportunidades inicia registro con presupuesto histórico

Los estudiantes universitarios ya pueden registrarse para solicitar su beca si estudian en escuelas públicas de la entidad

Ene. 30, 2026
Se tienen por encima de 100 mil estudiantes inscritos en Sonora en una universidad pública, de los cuales en Cajeme hay poco más de 18 mil jóvenes inscritos en educación pública de nivel superior
Se tienen por encima de 100 mil estudiantes inscritos en Sonora en una universidad pública, de los cuales en Cajeme hay poco más de 18 mil jóvenes inscritos en educación pública de nivel superior

La Beca Sonora de Oportunidades para universidad que arrancó su registro este viernes benefició el semestre pasado un promedio de 5 mil 400 alumnos de Cajeme y va por una ampliación de beneficiarios para este año derivado del presupuesto histórico.  

Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, detalló que este año se asignó un presupuesto de mil millones de pesos para este apoyo, el cual se aplicará principalmente a universitarios de la entidad que cursan sus estudios en escuelas públicas.

"Es el presupuesto de becas más grande en la historia de Sonora, con mil millones de pesos para el programa de Becas Sonora de Oportunidades, el cual en su gran mayoría estarán siendo beneficiados los estudiantes de educación universitaria pública", informó.

Los interesados se pueden registrar a través de la plataforma Sonora Digital, con lo que podrán acceder a una beca semestral de 5 mil, 7 mil 500 o 10 mil pesos, según sea el caso.

En Cajeme el número de beneficiarios de esta beca se encuentra por encima de los 5 mil 400 alumnos, que han recibido estos recursos, y para este ejercicio se tiene proyectado incrementar esa cifra, tanto en Cajeme como en el resto de la entidad.

imagen-cuerpo

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROGRAMA

"La visión es redoblar el número de becarios con este nuevo presupuesto, buscando así más adelante la universalidad de estas becas", detalló.

El director de becas ha recorrido universidades públicas de la entidad para platicar con jóvenes, directores y rectores en busca de dar a conocer esta beca e informar sobre el proceso de inscripción que abrió este viernes y concluye el 14 de febrero.

Entre las universidades que han sido beneficiadas de Cajeme y sus alrededores se encuentran el Itson, Itesca, Unison, Escuela Normal Superior de Obregón, escuela del IMSS, UTS, ITVY 21, Instituto Pedagógico Nacional, por nombrar algunas.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) al cierre de este año se tiene proyectado que el 70 por ciento de los alumnos de universidades públicas cuenten con esta beca.

Para inscribirse los jóvenes deben descargar la aplicación y sacar su Llave Mx que les permitirá realizar el proceso y en el que les solicitarán documentos básicos.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Aumenta envío de paquetería por día del amor y la amistad en Cajeme
Ciudad Obregón

Aumenta envío de paquetería por día del amor y la amistad en Cajeme

Enero 30, 2026

La paquetería es lo que más envían y reciben los cajemenses por la fecha conmemorativa

Itesca promueve sus planes de estudio: va por captación de nuevo ingreso
Ciudad Obregón

Itesca promueve sus planes de estudio: va por captación de nuevo ingreso

Enero 30, 2026

Buscan captar a los alumnos que egresen de las preparatorias de la región

Prevén caída en servicio de transporte de plataforma en Cajeme
Ciudad Obregón

Prevén caída en servicio de transporte de plataforma en Cajeme

Enero 30, 2026

El fin de semana de puente se prevé que haya menos viajes en los servicios de transporte de pasajeros