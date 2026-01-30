Itesca promueve sus planes de estudio: va por captación de nuevo ingreso

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con una meta de captar a 600 alumnos de nuevo ingreso para el siguiente semestre, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) realiza su promoción de planes de estudios en preparatorias de la región.

Margarita Velez de la Rocha, directora general de la universidad, dijo que ya se han acercado a diferentes sub sistemas de nivel medio superior y se programó una reunión con directores de preparatorias para exponerles sobre los planes de estudios, programas y beneficios que ofrece la institución educativa.

“Vamos muy bien, la campaña de promoción ya está, estamos trabajando con Cecytes, estamos trabajando con todas las preparatorias, la próxima semana tenemos un desayuno preparado para tener una plática con todas las directoras y directores de las preparatorias de la región y les vamos a dar a conocer las actividades que tenemos preparadas para cada uno de sus planteles”.

Oferta académica y crecimiento institucional

El Itesca oferta nueve programas de licenciatura e ingeniería, así como dos programas de maestría y una especialidad en semiconductores, que están disponibles para la comunidad cajemense y del sur de la entidad.

Actualmente se tienen mil matriculados 3 mil 280 en los tres campus de la universidad, a lo que se incorporarían los estudiantes de nuevo ingreso para el siguiente ciclo académico.

El Itesca ha avanzado en materia de infraestructura tecnológica, deportiva, entre otros, con lo que se fortalecen los programas académicos y planes de estudios de la institución educativa.