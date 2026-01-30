  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Itesca promueve sus planes de estudio: va por captación de nuevo ingreso

Buscan captar a los alumnos que egresen de las preparatorias de la región

Ene. 30, 2026
Los alumnos que ingresen a los planes de estudios tienen los beneficios de hacer uso de la infraestructura, enlaces con el sector productivo, entre otros
Los alumnos que ingresen a los planes de estudios tienen los beneficios de hacer uso de la infraestructura, enlaces con el sector productivo, entre otros

Con una meta de captar a 600 alumnos de nuevo ingreso para el siguiente semestre, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) realiza su promoción de planes de estudios en preparatorias de la región.

Margarita Velez de la Rocha, directora general de la universidad, dijo que ya se han acercado a diferentes sub sistemas de nivel medio superior y se programó una reunión con directores de preparatorias para exponerles sobre los planes de estudios, programas y beneficios que ofrece la institución educativa.

“Vamos muy bien, la campaña de promoción ya está, estamos trabajando con Cecytes, estamos trabajando con todas las preparatorias, la próxima semana tenemos un desayuno preparado para tener una plática con todas las directoras y directores de las preparatorias de la región y les vamos a dar a conocer las actividades que tenemos preparadas para cada uno de sus planteles”.  

imagen-cuerpo

Oferta académica y crecimiento institucional

El Itesca oferta nueve programas de licenciatura e ingeniería, así como dos programas de maestría y una especialidad en semiconductores, que están disponibles para la comunidad cajemense y del sur de la entidad.

Actualmente se tienen mil matriculados 3 mil 280 en los tres campus de la universidad, a lo que se incorporarían los estudiantes de nuevo ingreso para el siguiente ciclo académico.

El Itesca ha avanzado en materia de infraestructura tecnológica, deportiva, entre otros, con lo que se fortalecen los programas académicos y planes de estudios de la institución educativa.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Prevén caída en servicio de transporte de plataforma en Cajeme
Ciudad Obregón

Prevén caída en servicio de transporte de plataforma en Cajeme

Enero 30, 2026

El fin de semana de puente se prevé que haya menos viajes en los servicios de transporte de pasajeros

Se consolida alternativa sindical
Ciudad Obregón

Se consolida alternativa sindical

Enero 29, 2026

Los trabajadores presentaron su propuesta e invitaron a otros que quieran sumarse

Semana entrante arrancan inscripciones anticipadas
Ciudad Obregón

Semana entrante arrancan inscripciones anticipadas

Enero 29, 2026

Los padres de familia o tutores podrán inscribirlos a través del sitio web de Yoremia