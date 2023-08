AUDIOS | Esto fue lo que dijo Alma Lourdes a su hermana antes de ser asesinada

El pasado sábado, la joven Alma Lourdes, gerente de una carnicería de Ciudad Obregón fue asesinada por un hombre con quien había discutido horas antes, tras enfrentarlo porque éste acosaba a su hermana, quien también trabaja en el mismo establecimiento, en Ciudad Obregón, Sonora.

Horas después el hombre, de 71 años de edad, regresó a la carnicería y asesinó a la joven de tres disparos.

Pocos minutos antes de su feminicidio, Alma Lourdes envió unos mensajes de audio a su hermana en los que le narraba el altercado que tuvo con Hilario "N".

Los audios fueron compartidos por la periodista Michelle Rivera en su cuenta de Twitter.

"Yo le dije a los muchachos no vamos a soportar esto, no le vamos a cobrar y le di instrucciones a la cajera que no lo atendiera para que no se enfrentara a problemas", narró la joven en sus audios.

"Es un momento feo. ¿Por qué uno se tiene que aguantar? Ya van varios días muy insistentes y no le importa".

Alma Lourdes mencionó a su hermana que la situación la puso tensa y nerviosa, pero que de manera amable y educada le pidió a Hilario que se retirara del local; sin embargo, el hombre se negó a retirarse y se portó de manera grosera.

