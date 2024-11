Serie Mundial 2024 rompe récord de audiencia en EE. UU. y Japón

La Serie Mundial 2024 entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en la más vista en Estados Unidos desde 2017. Con estrellas internacionales como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto en el diamante, la audiencia también alcanzó niveles históricos en Japón.

En promedio, 15.8 millones de personas sintonizaron cada partido en plataformas de FOX en EE. UU., representando un aumento del 67 por ciento en comparación con la Serie Mundial 2023 entre los D-backs y los Rangers.

Este incremento fue impulsado especialmente por un aumento del 101 por ciento en espectadores de 18 a 34 años, destacando el atractivo de la Serie Mundial para una nueva generación de aficionados.

En Japón, la Serie Mundial también rompió récords, con un promedio de 12.1 millones de espectadores a pesar de los horarios tempranos de transmisión (9 a.m. hora local). Los primeros dos juegos alcanzaron los mayores niveles de audiencia en la historia de la postemporada de MLB en el país, con 14.4 y 15.9 millones de espectadores, respectivamente.

Este emocionante enfrentamiento entre dos franquicias históricas captó la atención de millones en todo el mundo, incluyendo a fanáticos en Canadá, México, República Dominicana y Taiwán. La audiencia global promedio superó los 30 millones de espectadores, consolidando esta Serie Mundial como un evento verdaderamente global.

Los Dodgers se llevaron el título al vencer a los Yankees 7-6 en el Juego 5, asegurando su octavo campeonato en la historia del equipo.

