Aprueban Presupuesto de Egresos y Reforma Judicial

El proyecto de Presupuesto de Egresos del 2025 y la reforma judicial fueron aprobadas esta tarde por el Cabildo de Cajeme; durante el análisis del presupuesto para el siguiente año, regidores dieron a conocer sus distintos puntos de vista.

El regidor, Armando Alcalá, informó que el monto total del presupuesto es de 3 mil millones de pesos. La edil, Sara Piña, emitió su voto en contra, al considerar que en el proyecto no se toma en cuenta el problema que se vive en torno a los drenajes colapsados, ni las problemáticas en las delegaciones de las comisarías.

Además, mencionó que se proyectan 5 millones más para atender el alumbrado público, más 3 millones de pesos destinados a la conservación del alumbrado, cuando se dijo en un inicio, con la contratación de la empresa EMCO, que esta se haría cargo de restaurar el servicio en todo el municipio.

La regidora, Adriana Torres de la Huerta, externó que es necesario mejorar la claridad de la información, para la toma de decisiones. Adelantó que en el presupuesto se designan 21 millones más para el relleno sanitario, pero no se abunda en cuál será el proyecto que se aplicará.

Por otro lado, para el servicio de limpieza por parte de la empresa TecMed, se asignan 18 millones de pesos adicionales. "Sería importante la revisión de esas cantidades, porque gran parte de estos servicios están pasando a empresas privadas, si logramos que se hagan responsables con los recursos que ya se habían comprometido, ese dinero se podría reinvertir en nuestro municipio", advirtió.

SÍ HABRÁ ATENCIÓN A COMISARÍAS

El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, aclaró que sí se atenderá a las comisarías, pues hay presupuesto etiquetado para obra pública, que las incluye, al igual que a las delegaciones.

"Hablamos de bacheo, obras en comisarías, todo eso se considera en desarrollo urbano, lo mismo en el caso de Oomapasc. En cuanto al alumbrado público, el presupuesto adicional es para reflectores y faroles que se pondrán en plazas públicas y deportivas, esto viene de la solicitud de la ciudadanía. No es para luminarias en las calles", informó.

La edil, Myrna López, destacó que dentro del presupuesto se incluye también un incremento en cuanto a apoyo para el deporte. Armando Alcalá dijo ver con buenos ojos que el 46 por ciento del recurso destinado a Copreco sea para la promoción del municipio.

REFORMA JUDICIAL

En cuanto a la reforma judicial, el Cabildo la aprobó con 7 votos en contra y una abstención. La regidora, Myrna López, explicó que votó en contra, debido a que las formas en que se buscan hacer cambios en cuanto a la elección de los jueces por parte del pueblo no son las correctas, pues hay irregularidades en el proceso.

"No estoy a favor de esta reforma viciada, si es una reforma que viene a democratizar nuestro Poder Judicial, que tanta falta le hace, las formas no son las adecuadas, por eso hago una invitación a que el Ayuntamiento pueda hacer el análisis y se vote a conciencia. Los foros de parlamento que se realizaron aquí fueron una total simulación, aquí en el municipio no se tomó en cuenta la participación de la ciudadanía ni de expertos en justicia", dijo.

Por su parte, el regidor Fernando González Meza, se manifestó a favor y defendió que es el pueblo el que debe elegir a jueces en el Poder Judicial, como se hace con el Legislativo y Ejecutivo.

"Si el pueblo elije al Poder Ejecutivo, y al Legislativo, también al Poder Judicial, que es desfasado actualmente y corrupto. Sí hubo foros y se invitó a los municipios a que participaran, si no se presentaron los ciudadanos ya es otra cuestión. Para poder ser aceptado como juez, para participar, hay ciertos requisitos muy claros que deben cumplirse, entonces, no veo porque asustarnos en esta cuestión. Considero que el país necesita avanzar, hay muchos países como Estados Unidos que eligen a sus jueces", opinó.

El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, dijo apoyar la reforma, pues actualmente hay corrupción dentro del Poder Judicial. "Siempre que hay cambios hay diferentes posiciones, es un tema controversial, me comentaba una amiga magistrada que quienes conocen desde adentro el Poder Judicial aplauden la reforma judicial. Me decía que solo hay cuatro formas de acceder a un puesto actualmente, uno es ser familiar de un juez, otro es pertenecer a un grupo económico fuerte, otro más pertenecer por grupo político fuerte y en cuarto lugar está comprar un examen, no hay más, así sucede actualmente, no es cierto que haya democracia".

"Yo creo que esta reforma, con lo polémica que sea, busca mejorar esa situación, se hablaba del costo que va a implicar, yo creo que es más costoso condonar o perdonar el pago de impuestos a grandes empresarios como Salinas Pliego, con deuda de 35 mil millones de pesos por impuestos que no quiere pagar", dijo.

El Cabildo aprobó también modificaciones a los presupuestos de ingresos y egresos del año 2024, así como el Programa Operativo Anual.