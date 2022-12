Analizarán seguir con Eroagua

Explicó que los ingresos provenientes de los trabajos de la empresa privada ayudaron a resolver la problemática de 104 socavones que se presentaron durante la temporada atípica de las lluvias, por ello es que se analizará la posibilidad de continuar requiriendo sus servicios.

"Se está analizando la conveniencia de hacerlo o no, sí resultó benéfico, la verdad sí nos atribuyó un ingreso no considerado en el presupuesto original y eso ayudó muchísimo a atender problemáticas, incluso extraordinarias, como la que se presentó en la temporada de lluvias, donde se abrieron 104 socavones por el mal estado en que encontramos el alcantarillado de nuestro municipio, si no hubiéramos tenido ese recurso no sé qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido ese recurso quién sabe qué hubiéramos hecho", detalló.

Lamarque Cano dijo que se requiere de un procedimiento técnico especial para realizar estos trabajos y por ello se está evaluando si se tiene la capacidad de hacerlo con el propio personal.

"Estamos evaluando si tenemos la capacidad de hacerlo nosotros mismos la metodología no es tan sencilla, aparentemente es sencillo pero no lo es, requiere cierta metodología, cierto instrumental, técnico, tecnológico y si tenemos las condiciones quizá podamos hacerlo por nuestra cuenta", indicó.