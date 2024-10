Red Feminista Sonorense exige reparación integral del daño a familiares de Alma Lourdes

Reparación del daño a hija, mamá y hermanas de Alma Lourdes, quien hace poco más de un año fue privada de la vida presuntamente por Hilario "N" en Ciudad Obregón, exigió la activista por los derechos de las mujeres, Leticia Burgos Ochoa.

"¿Qué agregaríamos?: Reparación del daño integral, basta de que a las víctimas las ninguneen. Primero porque las Fiscalías mismas no incluyen debidamente en su momento lo que es, no solamente la reparación del daño integral, que significa en materia de justicia, que sea expedita, pues ya no lo fue, que sea pronta, tampoco lo fue, que sea completa, tampoco ha sido", expuso.

NECESARIO VELAR POR HUÉRFANOS Y HUÉRFANAS

Leticia Burgos Ochoa precisó que sería ideal implementar en Sonora un programa para atender a huérfanas y huérfanos por privar de la vida a mujeres y desaparición de personas.

"Sería muy bueno que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora nos dijera cuál es el manual que aplican los estándares internacionales que se realizan para la reparación de los daños, por ello, esperamos que en Sonora tengamos un programa para atender a huérfanas y huérfanos", compartió.

Como se recordará, un juez del fuero común con sede en Ciudad Obregón, dictará sentencia a Hilario "N", presunto responsable de la privación de la vida de Alma Lourdes el miércoles 16 de octubre, confirmó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

FINALIZA DESAHOGO DE PRUEBAS

Rafael Acuña Griego explicó que el desahogo de pruebas sobre el caso ya finalizó y solo queda esperar lo que dicte el Ministerio Público y la defensa del sujeto de 71 años de edad.

Por último, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, puntualizó que la pena máxima para este tipo de delitos, es de aproximadamente 70 años de prisión.