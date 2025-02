Alcantarillas destapadas ponen en riesgo a cajemenses

Ejemplo de ello es la situación que se vive en la colonia Faustino Félix, la cual no ha sido atendida por el Oomapasc

Por: Javier Zepeda

Debido a que en algunas calles del municipio hay alcantarillas de fierro que no embonan, los automovilistas que circulan por la ciudad se exponen a que ocurra algún accidente; ejemplo de ello es la situación que se vive en la colonia Faustino Félix, por la calle Ramón Guzmán, esquina con Juan de la Barrera.

En dicha zona existe una fuga de agua que afecta a quienes viven en los alrededores. Uno de los perjudicados es Pedro Martínez, quien tiene un negocio de abarrotes.

"Es un problema que tiene desde diciembre y no vienen a arreglarlo los de Oomapasc, y ya lo hemos reportado en distintas ocasiones. La tapadera de una alcantarilla no embona bien y los mismos carros ya la sacaron del lugar. Ahí está tirada y está muy pesada, nosotros la intentamos mover, pero no se puede", mencionó.

La tapadera se encuentra a un costado de la alcantarilla, de la cual emergen las aguas sucias, lo que además genera una mala imagen para la colonia y genera fétidos olores.

A decir del denunciante, el reporte ya se hizo al número de la aplicación Whatsapp, del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), pero no ha acudido el personal a atender la situación.

En otras partes del municipio se vive un problema similar, pues en la calle California hay tapaderas de alcantarillas de cemento polimérico, las cuales fueron implementadas hace tiempo para evitar que las de metal fueran robadas y vendidas a las chatarreras.

El Oomapasc ha reconocido que estas se hunden con el peso de los vehículos, por lo que se busca adquirir de acero dúctil.

A pesar de las estrategias que se han implementado, siguen los problemas con las tapaderas y hacen falta al menos 300, según el Oomapasc.