Alcalde de Cajeme reitera su llamado a cuidar el agua: "Estamos en una situación crítica"

Un nuevo llamado hace el alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, a los habitantes, para que eviten ser multados por desperdiciar agua, pues es una acción contraproducente ante el panorama que se vive en relación a la sequía.

"Definitivamente hay que cuidar el agua, es un llamado que hemos estado haciendo de manera reiterada, lo reiteramos una vez más. En cualquier caso, en cualquier situación hay que cuidar el agua, pero más ahora que estamos en una situación crítica, con más razón tenemos que tener cuidado del uso del agua, no derrocharla, no desperdiciarla. Desgraciadamente yo mismo me doy cuenta cómo, a veces voy por las calles en el carro, y veo a gente regando la banqueta con agua", explicó.

Esta práctica debe de acabar en el municipio, dijo el presidente municipal, y advirtió que en distintas ocasiones las personas hacen caso omiso de los llamados de la autoridad municipal, posteriormente se les aplican sanciones y los responsables se enojan.

En Cajeme hay instrucciones para que sigan las inspecciones en toda la ciudad, para que se detecten estos casos y se promueva una campaña de concientización en la sociedad civil, de manera que no se agrave el problema.

En estos últimos meses se han denunciado casos de esta naturaleza en espacios públicos, como el caso de un área deportiva ubicada en la colonia Nueva Esperanza, por la calle Francisco Márquez y Puerto de Guaymas, así como en la plaza que se encuentra en la calle 200, a un costado del teatro Óscar Russo Vogel. La sanciones por desperdicio de agua pueden ir de las 100 a las mil UMAS, dependiendo del caso.