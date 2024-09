Alcalde rechaza que inversiones se vayan por las condiciones del PICO

Tanto por parte del gobierno estatal como del municipal en Cajeme, hay disposición de hacer gestiones y colaborar con los usuarios del Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) para atender las deplorables condiciones en las que este se encuentra, dijo el alcalde Javier Lamarque Cano, quien negó que las inversiones se vean ahuyentadas.

"Lo puedo decir delante de quien sea, de parte del gobierno ha habido muy buena disposición. El año pasado se tuvieron cerca de 200 millones de pesos disponibles, en el marco de un convenio que no se cumplió, porque el acuerdo era que el gobierno del estado ponía la mitad y los usuarios el resto, promesa que ellos no cumplieron y se perdieron esos millones", dijo.

INCUMPLEN CON EL CONVENIO

Actualmente, se cuenta con un monto de aproximadamente 50 millones de pesos para la rehabilitación de las calles en el parque, sin embargo, los usuarios siguen sin cumplir con la parte que les corresponde, indicó.

"No puede nomás el gobierno cargar con la responsabilidad de la parte que le corresponde a privados, porque el dinero público es para el pueblo, no para unos cuantos, hay un esfuerzo por parte de nosotros y el gobernador del estado lo tiene claro también, pues es él quien ha estado poniendo este recurso para atender esa problemática, pero ya no depende de nosotros, sino de ellos, que no se ponen de acuerdo para aportar la parte que les corresponde", defendió.

SIGUE LA LLEGADA DE INVERSIONES

Sobre si se han ahuyentado a empresas interesadas en invertir en Cajeme por las condiciones de infraestructura, Lamarque Cano negó que sea así, pues han llegado nuevas compañías como el caso de la empresa Kyungshin Corp.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos, dio a conocer que se tienen programadas las aperturas de nuevas importaciones de origen chino en la ciudad, para antes de que se acabe este año.

A inicios del 2025, una compañía podría ocupar las instalaciones donde se encontraba la textilera del bulevar CTM, que se encuentra inhábil.