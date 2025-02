Vecinos de la Hidalgo denuncian aguas negras frente a la Central Camionera

Solicitud de respuesta a problemas de aguas negras por un drenaje colapsado frente a la terminal de camiones

Por: Román González

Advirtiendo un fuerte riesgo de salud no solo a la ciudadanía que circula por las inmediaciones de la calle Campeche y 200, frente a la Central Camionera ´Faustino Félix Serna´, sino a los visitantes que arriban cada día a la ciudad a través de esta estación, ciudadanos denuncian malos olores en el lugar derivado de la presencia de aguas negras.

María Galván, empleada de un comercio en la zona, señaló que más allá de los malos olores, que conllevan riesgos para la salud, la presencia de aguas residuales es una mala imagen que viajeros que llegan o se acercan a comer para continuar su viaje, dan una mala impresión sobre la ciudad.

"Hay muchos visitantes que van de paso y llegan a comer, en su mayoría son personas que han escuchado de la calidad de la comida local, y el hecho de tener esta problemática hace que se lleven una mala experiencia, se ha hecho el reporte al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), por lo que esperamos que pronto se repare el problema", compartió.

Por su parte, Daniela Rodríguez, visitante del estado de Jalisco, declaró: "Vengo desde Guadalajara, y en todos lados sabemos que hay lugares descuidados, pero me sorprendió ver que aquí desde que llegas ves una central bonita, pero el olor de las aguas negras es una mala señal, me habían recomendado los tacos de carne asada, pero el olor a drenaje, me revolvió el estómago, me contrastó con la idea de la ´ciudad más limpia del noroeste´ como me decía su página de turismo, espero la experiencia mejore".

Por lo anterior, los comerciantes de la zona solicitan a las autoridades correspondientes una pronta respuesta a fin de evitar afectaciones tanto en las ventas, como en la imagen de la ciudad, señalando que anteriormente ya se ha presentado esta problemática y ha sido atendida de manera eficaz.