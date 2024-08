Adulto mayor pide ayuda a la ciudadanía para poder viajar a Aguascalientes

Cansado, con hambre y con la ilusión de llegar a la ciudad de Aguascalientes, el señor, quien dijo llamarse Salvador Alba Talamante acudió a las oficinas de Diario del Yaqui a solicitar ayuda de la ciudadanía.

"Fui a Agua Prieta a buscar a un familiar, pero no lo encontré, de regreso llegue hasta Hermosillo y una señora me ayudó, en Obregón tengo tres días, aquí me quede porque ya no tengo dinero", comentó con tristeza en los ojos el adulto mayor.

Añadió que al no contar con algún familiar en Cajeme y no tener un lugar donde dormir se está quedando en la central de autobuses.

"Estoy con el temor que me puedan hacer algo, ocupo dos mil 270 pesos que es lo que cuesta el pasaje", expresó con angustia don Salvador, el cual dijo tener 64 años de edad.

OFICIOS DE SALVADOR

Mencionó que desea llegar a Aguascalientes y ponerse a trabajar, quien indicó que sabe desempeñar el oficio de jardinero y que también ha trabajado vendiendo paletas de hielo, pues le gusta ganarse el dinero de manera honrada.

"La gente que me ha visto en la calle en Ciudad Obregón se ha portado bien conmigo me han ofrecido comida, ojalá que la gente me eche la mano para poder llegar a mi destino", comentó.

El adulto compartió el número celular 6243 82 97 56 para quien lo desee contactar y ayudar.

Esperemos que personas nobles y de buen corazón se sume a la causa y respalde a Salvador para que de esa manera lo puedan "salvar" de la triste situación que está atravesando.

Aquellas personas que quieran brindarle apoyó pueden acudir a las oficinas de Diario del Yaqui, calle Sinaloa entre Galeana y Zaragoza en la colonia centro de ciudad Obregón. El señor señaló que comida y dinero para poder comprar el boleto que lo conduzca a su destino es lo que más que anhela y requiere en estos momentos.