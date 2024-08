Adulto mayor desea contar con la Pensión Bienestar

Sergio Iturrios Barrera acudió a las oficinas de Diario del Yaqui y expresó su descontento, enojo y tristeza, pues el adulto mayor, quien dijo tener 84 años de edad mencionó que no ha recibido el apoyo de la Pensión Bienestar impulsado por el Gobierno Federal.

"No he recibido ni un peso, ya metí los papeles, tengo cinco solicitudes que he llenado y no me dan respuesta, ya he ido varias veces aquí a las oficinas de Ciudad Obregón junto con mi hija", expresó el señor.

PIDE EL RESPALDO DE LAS AUTORIDADES

El octogenario teme que sus datos se hayan utilizado y metido al sistema y otra persona este cobrando el apoyo, por lo que pide el respaldo de las autoridades para que revise su caso, pues es un dinero que le serviría de mucha ayuda para librar de manera favorable su día a día.

"A lo mejor alguien más está cobrando por mí, es un robo, ojalá me puedan ayudar porque si ocupo el dinero", manifestó con angustia el adulto mayor.

Añadió que tiene su domicilio por la calle Valle Salado número 1507 entre Paseo Miravalle y Carlos M. Calleja en la colonia Miravalle, al sur de Ciudad Obregón,

Don Sergio proporcionó el número celular 6442 74 63 43, el cual es de su hija, quien se llama Blanca Eunice para quien desee contactarlo y brindarle apoyo con la intención de arreglar su situación.

De esta manera el señor Sergio hace un llamado a las autoridades con la finalidad de que chequen su caso para con ello pueda ser beneficiado por el programa.

A su vez exhorta a la población que cuenta con tal derecho que estén al pendiente para que no caigan en algún manejo en donde personas se aprovechen de gente vulnerable y obtengan un dinero que no les corresponde.