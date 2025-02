Adrián Marcelo anuncia una segunda función en Ciudad Obregón

El show "Hermanos de leche" agotó las localidades, por lo que se abrió una nueva presentación

Por: César Omar Leyva

El popular YouTuber Adrián Marcelo anunció, a través de sus redes sociales, la apertura de una segunda fecha en Ciudad Obregón para su show "Hermanos de leche", en el que participa junto a Iván Femat, "La Mole". Esta decisión llega tras el sold out de la primera función anunciada.

Hace apenas diez días se dio a conocer que el show llegaría al Teatro del Itson, donde inicialmente solo estaba programada una función el 23 de marzo a las 8:00 p.m. Sin embargo, debido a la alta demanda de boletos, se decidió agregar una segunda función el mismo día, a las 6:00 p.m.

Pocas horas después del anuncio de la segunda presentación, el portal Arema Ticket ya mostraba una gran parte de las localidades vendidas, lo que indica que tanto el exparticipante de "La Casa de los Famosos" como "La Mole" probablemente disfrutarán de un lleno total en ambas funciones.

Los boletos tienen un costo de 800 pesos en la sección general y 1,000 pesos en la sección VIP. Esta es una excelente oportunidad para los seguidores de Adrián e Iván de disfrutar de su irreverente estilo de comedia, que aborda situaciones cotidianas y experiencias ajenas.

"NO SOY UN PERSONAJE, REALMENTE SOY SOLIDARIO":AM

En un video reciente en sus redes sociales, Adrián Marcelo, con un tono más serio de lo habitual, reflexionó sobre la importancia de que la sociedad sea más solidaria y empática con las necesidades ajenas.

El YouTuber estaba grabando un episodio de su programa "Radar", en el que suele regalar dinero a personas en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión, entregó milanesas en una comunidad de Monterrey. Sin embargo, para su sorpresa, la cantidad de personas que se acercó a pedir ayuda superó lo que tenía disponible para compartir en ese momento.

"No puedo imponer un criterio a la hora de regalar porque se vuelve discriminatorio. Al final, reacciono de acuerdo a lo que siento. Cuando no puedo ayudar a todos, me apena mucho", comentó.

Adrián también destacó que la ayuda no siempre debe ser económica; a veces, basta con escuchar a los demás y atender sus necesidades.

"Venimos a este mundo para servir. En la medida en que dejemos el individualismo y entendamos que otros no tuvieron las mismas oportunidades, como sociedad iremos mejorando", concluyó.