Acarrean indigentes a Cajeme; piden denunciar

El acarreo de personas que viven en situación de calle de otras ciudades de Sonora o país al municipio, es una realidad, pues así lo han manifestado algunos indigentes al personal de DIF Cajeme que se encarga de brindarles atención.

"La población de los indigentes es flotante, es decir, varía mucho porque llegan al municipio por diferentes medios. Algunos de los que hemos atendido sí nos han manifestado que los suben a camiones y los acarrean para esta ciudad, personalmente no me ha tocado presenciar esta situación, pero sí nos lo hacen saber, nos dicen que los suben a carros y se los traen", informó Alberto Encinas, encargado del Programa de Atención a Personas en Situación de Calle.

Agregó que ante este tipo de situaciones, el personal de DIF solicita información a los indigentes para ayudarlos a volver a su lugar de origen, únicamente en caso de que ellos así lo quieran.

"Se les piden datos y se les apoya con traslado en caso de que así lo deseen. Algunos de ellos no quieren volver y no podemos hacer nada sin su consentimiento, no podemos bañarlos tampoco o darles cualquier atención si se resisten", explicó.

Encinas mencionó que mensualmente, se llegan a atender entre 30 y 40 personas en condición de calle de las cuales, cerca de 15 logran volver con sus familias o a sus lugares de origen.

"Muchas veces nos dicen que vienen de Mexicali, Quintana Roo, Sinaloa u otras partes. Lo que se requiere es que nos proporcionen estos datos para poder contactar a sus familiares o ver cómo los apoyamos", dijo.

En los últimos días, se denunció en redes un presunto acarreo de indigentes provenientes de Hermosillo a Ciudad Obregón. El encargado del programa expresó que, en caso de que alguna persona presencie un caso como éste o tenga información, debe reportarlo a la línea de emergencia 911.

Alberto Encinas mencionó que se trabaja en hidratar a personas en situación de calle, para que no sufran afectaciones por las altas temperaturas.