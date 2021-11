VIDEO. ¡Tómala!: Le pone "la de vikingo" a su esposo en la boda

Una mujer no esperó al desamor que acusan la mayoría de los infieles para que fuera atrapada en plena movida por el padrino de bodas.

Y es que en la red social Reddit fue colgado un video de una fiesta por un nuevo matrimonio que se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales.

En el documento se aprecia el instante en que la novia fue cachada beso y beso con un hombre que no era su ahora esposo, sino el bartender.

Cuando fueron atrapados, el amigo padrino y amigo del esposo les preguntó qué ocurría, que explicaran qué pasaba, pero la recién casada, aparentemente confundida, respondía molesta: "tú sabes exactamente lo que está pasando".

A lo que el amigo del novio le dice a bocajarro al bartender: "¿Quién es él, no es tu esposo, cierto?, no pen..., tú no te pareces al novio".

Cuando el padrino enfocaba al acompañante de la novia, éste intentaba ocultarse con la luz de un celular, a fin de que su rostro no fuera grabado.

Además le dice: "Si, no te culpo, no parece una buena idea", y revela al bartender que su mejor amigo es el esposo de la novia y él es el padrin.

"Yo soy el padrino y ésta es la esposa de mi mejor amigo; ¿eres el bartender?, excelente, bueno, que tengan buena noche".

De inmediato el video se hizo viral en Reddit, y a la fecha ha recibido miles de comentarios de apoyo al amigo del ofendido.