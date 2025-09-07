Sheinbaum anuncia renegociación con EE.UU. para exportación de ganado

En su visita a Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que México iniciará una renegociación con Estados Unidos para reabrir la exportación de ganado, luego de que se comprobara que no existen casos de gusano barrenador en la frontera norte.

Durante su gira nacional de rendición de cuentas tras su Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum destacó que la medida de Washington para cerrar la frontera resultó "infundada", pues los brotes de la plaga se han registrado únicamente en la zona sur del país.

La mandataria explicó que su gobierno trabaja de manera coordinada con los secretarios de Agricultura de México y Estados Unidos para que el manejo del problema se base en criterios técnicos y no en valoraciones subjetivas, con el fin de reactivar el comercio ganadero.

MÁS APOYOS PARA GANADEROS DEL NORTE DEL PAÍS

Sheinbaum subrayó que en Coahuila más de 934 mil personas son beneficiarias de programas sociales federales, con una inversión anual de 16 mil 403 millones de pesos.

En cuanto al sector ganadero, anunció la creación de un programa de apoyo con una bolsa inicial de 150 millones de pesos para pequeños productores de carne en el norte del país.

El plan contempla créditos con tasas bajas, engorda de ganado, impulso a la producción de carne de alta calidad y la instalación de un Centro Integral de Producción, con el objetivo de abastecer tanto el mercado interno como las exportaciones.

Asimismo, la presidenta recordó que se reunió con los gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango para buscar soluciones conjuntas al cierre de la frontera.