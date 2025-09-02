Incertidumbre en sector pesquero

El Frente Pesquero de Huatabampo pidió al Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas) que se levante la veda de camarón entre el 10 y 15 de septiembre, a fin de evitar pérdidas para el sector.

El planteamiento fue hecho en una reunión en Ciudad Obregón, en la que Miguel Ángel Galaviz Carlón, vocero del Frente, aseguró que una fecha posterior al día 15 "ya no nos sirve como pescadores ribereños, como sector pequeño".

Dijo tener conocimiento de que ya "hay camarón y de buena talla, por lo que no hay que esperar mucho tiempo, ya que, por ejemplo, la temporada pasada se abrió en octubre y nos fue muy mal".

Por su parte, Enrique Morales Bojórquez, titular de la Dirección de Investigación Pesquera en el Pacífico, quien atendió a los miembros del Frente Pesquero, informó que esta semana un barco entrará a aguas de Guaymas para realizar un muestreo de la talla del crustáceo.

"Con base a estos resultados, se determinará si existen condiciones para autorizar la apertura anticipada de la temporada. La decisión final será discutida el próximo 11 de septiembre, en una reunión en la Ciudad de México", anunció.

Explicó también que la producción del "oro rosado" ha disminuido cada año debido a la presión de la pesca industrial, las granjas camaroneras y otros elementos ambientales.

En tanto, los pescadores agradecieron a Morales Bojórquez por la atención brindada, porque "es la primera vez que un funcionario de su nivel se sienta a dialogar con nuestro sector y escucha nuestras inquietudes".