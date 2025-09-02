  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Incertidumbre en sector pesquero

Autoridades y trabajadores del mar debaten sobre la fecha de levantamiento de la veda de camarón

Sep. 02, 2025
Incertidumbre en sector pesquero

El Frente Pesquero de Huatabampo pidió al Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas) que se levante la veda de camarón entre el 10 y 15 de septiembre, a fin de evitar pérdidas para el sector.

El planteamiento fue hecho en una reunión en Ciudad Obregón, en la que Miguel Ángel Galaviz Carlón, vocero del Frente, aseguró que una fecha posterior al día 15 "ya no nos sirve como pescadores ribereños, como sector pequeño".

Dijo tener conocimiento de que ya "hay camarón y de buena talla, por lo que no hay que esperar mucho tiempo, ya que, por ejemplo, la temporada pasada se abrió en octubre y nos fue muy mal".

Por su parte, Enrique Morales Bojórquez, titular de la Dirección de Investigación Pesquera en el Pacífico, quien atendió a los miembros del Frente Pesquero, informó que esta semana un barco entrará a aguas de Guaymas para realizar un muestreo de la talla del crustáceo.

"Con base a estos resultados, se determinará si existen condiciones para autorizar la apertura anticipada de la temporada. La decisión final será discutida el próximo 11 de septiembre, en una reunión en la Ciudad de México", anunció.

Explicó también que la producción del "oro rosado" ha disminuido cada año debido a la presión de la pesca industrial, las granjas camaroneras y otros elementos ambientales.

En tanto, los pescadores agradecieron a Morales Bojórquez por la atención brindada, porque "es la primera vez que un funcionario de su nivel se sienta a dialogar con nuestro sector y escucha nuestras inquietudes".

Raúl Armenta
Raúl Armenta
Contenido Relacionado
Diversificar, el gran reto
Agrícola

Diversificar, el gran reto

Agosto 29, 2025

En el Primer Foro Internacional de Diversificación Productiva Sonora 2025 se analizaron las alternativas en el padrón de cultivos ante la sequía

Ganaderos presentan alternativa para reactivar el sector
Agrícola

Ganaderos presentan alternativa para reactivar el sector

Agosto 28, 2025

El 1 de septiembre se conocerá el rezago real que se tiene, el cual a la fecha es alrededor de 150 mil cabezas que no se lograron exportar

La veda del camarón debe levantarse del 5 al 10 de septiembre, piden pescadores
Agrícola

La veda del camarón debe levantarse del 5 al 10 de septiembre, piden pescadores

Agosto 27, 2025

Los trabajadores del mar rechazan que la temporada del crustáceo comience en el mes de octubre