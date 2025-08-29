  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 29 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Diversificar, el gran reto

En el Primer Foro Internacional de Diversificación Productiva Sonora 2025 se analizaron las alternativas en el padrón de cultivos ante la sequía

Ago. 29, 2025
Diversificar, el gran reto

Diversificación productiva y rentabilidad es lo que demanda el campo ante la crisis hídrica que impacta la actividad agrícola, y en eso está enfocado el Gobierno del Estado, subrayó Célida López Cárdenas.

En la inauguración del Primer Foro Internacional de Diversificación Productiva Sonora 2025, la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) resaltó que este es el momento, y se logrará unidos: Gobierno, industria y productores.

"Le estamos apostando a la diversificación de cultivos, pero en base a las demandas de mercado, para garantizar la rentabilidad", apuntó.

imagen-cuerpo

La industria aceitera demanda cártamo, girasol y canola, y el sur de Sonora tiene la capacidad de producir, pero se tiene que delimitar el área de siembra; no todo puede ser cártamo, señaló.

La canola es una alternativa viable y se tiene capacidad para sembrar 4 mil 500 hectáreas en el próximo ciclo agrícola 2025-2026, y es un cultivo que tiene buen precio en el mercado, sostuvo.

Otra alternativa para el Valle del Yaqui, indicó, es la canola, por lo que se tiene que negociar con la industria instalada en la región.

Al Primer Foro Internacional de Diversificación Productiva Sonora 2025, que continuará este día con expositores de talla internacional, asistieron alcaldes del sur de Sonora, productores agrícolas y funcionarios federales

Luz del Carmen Paredes
Luz del Carmen Paredes
Contenido Relacionado
Ganaderos presentan alternativa para reactivar el sector
Agrícola

Ganaderos presentan alternativa para reactivar el sector

Agosto 28, 2025

El 1 de septiembre se conocerá el rezago real que se tiene, el cual a la fecha es alrededor de 150 mil cabezas que no se lograron exportar

La veda del camarón debe levantarse del 5 al 10 de septiembre, piden pescadores
Agrícola

La veda del camarón debe levantarse del 5 al 10 de septiembre, piden pescadores

Agosto 27, 2025

Los trabajadores del mar rechazan que la temporada del crustáceo comience en el mes de octubre

Nuevo ciclo agrícola se encuentra incierto
Agrícola

Nuevo ciclo agrícola se encuentra incierto

Agosto 27, 2025

Productores del sur de Sonora no se quieren arriesgar a sembrar por la mala calidad del agua de pozos y los bajos precios