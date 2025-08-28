Ganaderos presentan alternativa para reactivar el sector

Para el 1 de septiembre cuando inicie la nueva temporada de exportación de ganado, se conocerá el rezago real que se tiene, el cual a la fecha es alrededor de 150 mil cabezas que no se lograron exportar, informó Juan Ochoa Valenzuela, presidente Unión Ganadera Regional de Sonora, indicando que también les preocupa que pronto dará inicio la temporada de nacimiento de crías.

Dijo que en estos momentos están trabajando a alta velocidad para poder tener una solución por la falta de exportación que se presentó practicante en la mayor parte del año, recordando que han mantenido reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

"Hablamos de la soberanía alimentaria, de que México es un país autosuficiente en producción de ganado en pie y de carne, entonces lo que se busca es un apoyo de parte del Gobierno Federal y Estatal, para la reconversión de Sonora al ser un Estado que estaba diseñado solo para exportar y ahora estamos buscando producir carne y en ese sentido buscar una alternativa", detalló Juan Ochoa Valenzuela.

Sobre este tema, dijo que están trabajando en un proyecto con números para ver hacia donde van en un mercado internacional que es el que les estaría pagando el precio de la carne para reactivar la industria ganadera.

En el caso de los pequeños productores, señaló que necesitan que el precio reaccione."Para eso la Unión Ganadera tiene las subastas que son una regulación de precios que evita a intermediarios al máximo nivel y ellos tiene el mejor precio, pero para que este sea reflejado, debemos tener opciones de mercado".

También mencionó que se pidió a la presidenta y al secretario Berdegué Sacristán, que se suspenda cualquier exportación de ganado en pie o de carne mientras no se resuelva el problema actual del gusano barrenador.