Gestiona Inifap más presupuesto

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) está en un período de recomposición en las diferentes regiones.

Jorge Armando Bonilla Cárdenas, resaltó que se proyecta un incremento en el presupuesto para el ejercicio del próximo año.

"Definitivamente estamos atravesando una etapa crítica, el presupuesto se ha reducido en una forma importante", apuntó.

El nuevo encargado del despacho de la dirección del Centro de Investigación Regional del Noroeste (Cirno), apuntó que existe mucho interés por parte de Miguel Ángel García Winder, director del Inifap, de fortalecer esta región, por la importancia que representa para garantizar la producción alimentaria.

Resaltó que en su reciente visita al Valle del Yaqui, García Winder, se reunión con las asociaciones de productores para fortalecer vínculos "construir puentes" que permitan avances en la investigación.

"Ya tuvimos reunión con muchas de las organizaciones de productores en Sonora y bueno, esperemos que no se tarde un par de meses que el Inifap ya promueva e informe de su nueva estructura, de su nuevo plan estratégico, en el que va retomar muchas de estas actividades relacionadas con la producción de alimentos en el país", apuntó.

Respecto a la reconversión de cultivos, dijo, que están las dos vertientes, definitivamente los granos básicos no pueden desaparecer, pero también tenemos que tener mucho en cuenta las condiciones agroecológicas, climáticas, sobre todo, donde sí se plantea una reconversión productiva a otros cultivos.