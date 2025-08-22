  • 24° C
Abre Sader registro para acceder a apoyos

Las ventanillas para la Primera Convocatoria 2025 se abrirán a partir del 25 de agosto

Ago. 22, 2025
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en acuerdo con el Gobierno del Estado de Sonora, anuncia la Primera Convocatoria 2025 del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, dentro del concepto de apoyo Atención a zonas vulnerables por riesgos climatológicos.

La convocatoria está dirigida a productoras y productores de trigo en Sonora que han enfrentado condiciones de sequía extrema y excepcional.

Los municipios beneficiados comprenden el Valle del Mayo y el Valle del Yaqui (Cajeme, Bácum, Etchojoa, Guaymas, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Álamos y Huatabampo), así como Caborca, Hermosillo y San Luis Río Colorado.

Los apoyos incluyen:

Reconversión de trigo a cebada o cártamo.

Recursos para rastreo (barbecho) fitosanitario en parcelas no sembradas por falta de agua.

Cabe destacar que estas acciones responden a la demanda de productoras y productores, expresada en asambleas, reuniones y Consejos Distritales.

Registro abierto del 25 de agosto al 30 de septiembre de 2025

En línea: SURI Agricultura (https://www.suri.agricultura.gob.mx/catalogo/tramite-linea)

De manera presencial: en ventanillas de los CADER y DDR de los municipios participantes.

El propósito es fortalecer la soberanía alimentaria mediante el impulso a la productividad y la reconversión de cultivos en beneficio de las y los productores sonorenses.

Luz del Carmen Paredes
