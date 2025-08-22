Logra Sonora respaldo ganadero de Sheinbaum

Como resultado del trabajo coordinado del gobernador Alfonso Durazo Montaño con el Gobierno de México, Sonora se convierte en uno de los tres primeros estados beneficiados con el programa especial de apoyo a productores ganaderos, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del Plan México, estrategia nacional que busca fortalecer la producción de carne y respaldar al sector primario tras el cierre de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado.

En su conferencia mañanera del jueves 21 de agosto en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya hay un acuerdo con Estados Unidos, ante el cierre de la frontera para el ganado por el gusano barrenador.

"Ya hay un acuerdo de qué es lo que se tiene que cumplir, porque antes parecía muy subjetivo que cierren la frontera y bajo qué indicadores se abre o no. Entonces, ahora ya hay un acuerdo técnico de bajo qué indicadores debe abrirse o no; por supuesto, todos estamos por controlar esta plaga que es muy dañina, pero se avanzó mucho en los indicadores técnicos", dijo.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó que con ese programa se reconoce a Sonora como una Entidad líder en la ganadería nacional y se garantiza la estabilidad productiva y económica de miles de familias sonorenses que dependen de esta actividad.

"Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum estamos trabajando en coordinación para generar alternativas en beneficio de nuestro gremio ganadero, reconocido en todo el país por su sanidad e inocuidad. Este apoyo federal llega en un momento crucial y asegura la continuidad de la producción de carne en nuestro Estado, así como la protección de quienes trabajan en el campo sonorense", puntualizó.

El mandatario estatal destacó que, durante la reunión de trabajo con la presidenta y los gobernadores de Coahuila y Durango, se definieron los detalles del programa, el cual contempla acciones integrales para mantener el abasto de carne en el país y reforzar el acompañamiento al sector ganadero.

La mandataria federal insistió en que se trata de un "programa muy completo" para apoyar la producción nacional de carne, aunque no dio un monto de inversión, y que vendría a fortalecer el Plan México.

"Más allá de que se abra la frontera para la exportación de ganado, el proyecto tiene que ver con la producción de carne en México", añadió.

En la reunión participaron los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; de Coahuila, Manolo Jiménez; y de Durango, Esteban Villegas, así como representantes de asociaciones de ganaderos.

Se reconoce a Sonora como una Entidad líder en la ganadería nacional y se garantiza la estabilidad productiva y económica de miles de familias sonorenses que dependen de esta actividad