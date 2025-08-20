Pescadores del sur de Sonora piden que se quite prohibición de jaulas "anti-tiburón"

Pescadores del sur de Sonora están pidiendo que se quite la prohibición de las jaulas de protección de ataques de tiburón blanco, ordenada por la Semarnat, Sagarhpa, Profepa y Conapesca, informó Ramón Valenzuela Ruelas.

El presidente de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros señaló que desde hace varios meses no pueden utilizar ese equipo, ya que las dependencias buscan proteger a ese animal por ser una especie en peligro de extinción.

"Incluso, se fijaron multas y hasta siete años de prisión para los pescadores, lo que consideramos como algo totalmente injusto, increíble y que, de hecho, ya lo hemos expuesto a las autoridades mencionadas", externó.

"Dicen que hay que cuidar y preservar a los tiburones, que podrían morir al impactarse con los barrotes de las jaulas, pero, a nosotros, ¿quién nos va a proteger", cuestionó.

Valenzuela Ruelas lamentó que los pescadores, especialmente los buzos que capturan callo de hacha, pasen a ser victimarios, ya que, por lo visto, a las dependencias "les es más importante la vida de un animal que la de un ser humano".

"Tal parece que los funcionarios de esas áreas no están enterados de la muerte de tres pescadores en los últimos tres años en esta zona, donde cada vez es mayor la presencia de tiburones", agregó.

El dirigente cooperativista reconoció que los buzos portan brazaletes, pero con las jaulas se sienten más protegidos y seguros.

Indicó que el problema descrito se suma a los muchos que aquejan al sector, como los altos costos de permisos de pesca, de insumos, levantamiento tardío de vedas, sobreexplotación de especies, falta de apoyos gubernamentales, entre otros.