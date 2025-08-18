  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 18 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Siguen ganaderos del sur de Sonora con problemas de sequía

Las lluvias no se han generalizado en el Municipio de Álamos, dicen productores

Ago. 18, 2025
Siguen ganaderos del sur de Sonora con problemas de sequía

Debido a las sequías recurrentes, como la de este año, que es una de las peores en las últimas cuatro décadas, así como al elevado costo de insumos y otros factores, muchos ganaderos están abandonando la actividad, informó Héctor Sánchez Valdez.

El presidente de la Asociación Ganadera de Álamos dijo que las lluvias no se han generalizado durante la presente temporada, ya que en la zona sur del municipio, en comunidades como Basiroa, San Vicente, Tapizuelas, Los Muertos, entre muchas otras, las lluvias han sido escasas.

Señaló que los productores están acarreando agua y pastura, ya hay muchas áreas secas, por lo que la situación sigue complicándose bastante.

"Además, se tienen otros problemas como el referente al precio del ganado, los constantes cierres de la frontera, lo que está obligando a muchos a desalojar y vender su ganado", indicó.

"Esperemos que llueva más en lo que falta de agosto y en los meses siguientes, porque la ganadería es una de las principales actividades económicas de Álamos", añadió.

Sánchez Valdez mencionó que, como presidente de la Asociación Ganadera, no ha parado en la gestión de apoyos emergentes ante los tres niveles de Gobierno, que contribuyan a mitigar los efectos de la sequía.

Raúl Armenta
Raúl Armenta
Contenido Relacionado
Campesinos se manifiestan en el Congreso Local
Agrícola

Campesinos se manifiestan en el Congreso Local

Agosto 18, 2025

Cabe destacar que es un movimiento que se hará a nivel nacional a través de la Cocyp

UNTA pide suspender entrada de ganado proveniente de Centroamérica por gusano barrenador
Agrícola

UNTA pide suspender entrada de ganado proveniente de Centroamérica por gusano barrenador

Agosto 18, 2025

Se hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para implementar un programa de fomento ganadero que beneficie a pequeños y medianos productores

Pescadores buscan regularizar permisos
Agrícola

Pescadores buscan regularizar permisos

Agosto 18, 2025

Huatabampito concentra mayor incidencia